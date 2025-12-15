Cinci transplanturi realizate în doar 48 de ore la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

Medicii de la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” au reușit performanța de a efectua cinci intervenții de transplant în decurs de numai 48 de ore. Este vorba despre două transplanturi de ficat și trei transplanturi renale, toate intervențiile fiind finalizate cu succes. Operațiile au avut loc săptămâna trecută.

Transplanturile hepatice au fost realizate de echipa coordonată de profesorul Adrian Hotineanu, șeful Catedrei chirurgie nr. 2 a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Intervențiile de transplant renal au fost efectuate de echipa condusă de Andrei Galescu, șeful Secției urologie, și Sergiu Gaibu, șeful Secției hemodializă și transplant renal.

Beneficiarii acestor intervenții au fost pacienți care au primit grefe de la donatori aflați în moarte cerebrală. Procedurile de prelevare a organelor au fost realizate de echipele medicale ale Institutului de Medicină Urgentă și ale Spitalului Clinic Municipal „Sfânta Treime”.

Potrivit medicilor, evoluția postoperatorie a pacienților este favorabilă. Aceștia se află în prezent sub atentă supraveghere medicală, parcurgând perioada de recuperare.