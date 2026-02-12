Social

Cinci tone de bomboane cu aditivi interziși, stopate de inspectorii ANSA

Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au blocat la punctele de control de frontieră un lot masiv de produse de cofetărie neconforme. Este vorba despre aproximativ 5.000 kg de bomboane de import care conțineau o substanță periculoasă, interzisă pe teritoriul Republicii Moldova.

​În urma verificărilor riguroase efectuate de către inspectorii posturilor de inspecție la frontieră, s-a constatat că dulciurile aveau în compoziție dioxid de titan (E171). Acest aditiv alimentar este strict interzis în produsele alimentare în Republica Moldova, din cauza riscurilor potențiale asupra sănătății consumatorilor.

Potrivit procedurilor legale, întreg lotul de 5 tone a fost reținut.

​Operatorul economic care a încercat să introducă marfa în țară are acum două opțiuni legale:

  • ​Returnarea întregului lot către producătorul din țara de origine;
  • ​Distrugerea conformă a produselor, sub supravegherea strictă a inspectorilor ANSA.

​Utilizarea dioxidului de titan (E171) ca aditiv alimentar a fost interzisă în mai multe jurisdicții, inclusiv în Uniunea Europeană și Republica Moldova, după ce studiile de siguranță au ridicat semne de întrebare privind potențialul genotoxic al acestei substanțe (capacitatea de a deteriora ADN-ul).

​Agenția îndeamnă consumatorii să fie vigilenți și să verifice etichetele produselor, iar în cazul în care depistează nereguli, să sesizeze autoritățile la numărul de telefon al instituției.

Foto: ANSA

