Cinci tone de bomboane au fost oprite în vamă

Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din cadrul posturilor de inspecție la frontieră, au reținut 5000 kg de bomboane cu conținut de dioxid de titan (E 171) – aditiv alimentar interzis în Republica Moldova.

Importatorul intenționa să comercializeze lotul în mai multe unități de comerț din țară, însă din cauza conținutului de dioxid de titan, lotul de bomboane urmează a fi supus procedurii de nimicire sau returului către productor.

Dioxidul de titan, cunoscut și sub numele de colorantul E171, un pigment folosit pentru obținerea culorii albe într-o gamă largă de produse de cofetărie, prăjituri, deserturi, înghețată, biscuiți, batoane de ciocolată, produse de panificație și de patiserie sau suplimente alimentare,  a fost declarat periculos pentru consum și interzis începând cu anul 2022 de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) în prepararea produselor alimentare, în baza unui aviz științific. 

Republica Moldova s-a aliniat acestor cerințe începând cu data de 07 martie 2024 (Hotărârea Guvernului nr. 229/2013 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari și adoptarea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 127 din 08.02.2024…).

