Cinci copii s-au născut în primele 10 zile la maternitatea din Criuleni. Vezi care sunt tendințele

În primele 10 zile ale anului 2026, la maternitatea Spitalului Raional Criuleni au venit pe lume cinci bebeluși – patru băieței și o fetiță. Cinci familii din Ciopleni, Slobozia Dușca, Coșnița, Holercani și Hârtopul Mare au devenit mai numeroase, ne-a informat șefa secției obstetrică, ginecologie și neonatologie Mihaela Botnari-Guțu. Familia de la Hârtopul Mare s-a împlinit cu al optulea copil.

Comparativ cu anul trecut, în aceeași perioadă, nașteri au fost cu două mai multe, spune dna Botnari – Guțu, dar per general, în anul 2025, în secția din Criuleni s-au născut 164 de copii. Pentru comparație: în aceeași secție, în 2024 s-au înregistrat 224 nașteri, iar în 2023 – 217 nașteri.

„La finele anului 2025, echipa medicală de gardă a asistat nașterea unui băiețel care cântărea 5 kg 130 g. A venit pe lume pe cale naturală, este al patrulea copil în familie, sunt bine și copilul, și mămica, au fost ambii bravo. A fost un succes, la care au contribuit mai mulți factori, și echipa medicală și-a făcut munca bine, și mama. Am asistat anul trecut și nașteri cu gemeni, a fost o bucurie pentru noi. Numărul nașterilor a scăzut nu doar la Criuleni, dar în general, în Republica Moldova. Chiar și la Centrul Mamei și Copilului numărul e în descreștere. O cauză ar fi că multe viitoare mame aleg centrele private” – informează șefa secției.

Conform datelor Biroului Național de Statictică, numărul născuților-vii în anul 2024, în Republica Moldova, a constituit 23,6 mii, fiind în descreștere cu cca 0,5 mii copii (sau cu 2,0%) comparativ cu anul 2023.

În anul 2015, în R. Moldova s-au născut 40 547 de copii; 2016 – 39 640, 2016 – 36363, datele fiind mereu în descreștere. Conform BNS, pentru comparație, în 1980, în R. Moldova, s-au înregistrat 79 580 de copii născuți vii.

S. Cernov

