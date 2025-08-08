Cimișeni și Mașcăuți vă așteaptă în ospeție, în acest week-end. Vezi ce vor serba

Fiecare sat se simte mai mândru dacă are un festival sau o zi mai specială și devine mai vizibil, promovându-și oamenii și valorile locale.

În acest week-end, două sate din r. Criuleni așteaptă să le descoperiți oamenii locului și îndeletinicirile, obiceiurile definitorii din localitate și peisajele pe care cei de acolo le văd în fiecare zi.

Sâmbătă, 9 august, începând cu ora 17.00, la Cimișeni se va desfășura ediția a II-a a festivalului local „Cișmelele din Cimișeni”. Este satul denumirea căruia, spun cei de acolo, se trage de la „cișmea” – izvor, fântână. La prima ediție, gospodarii din sat și-au primenit fântânile, care sunt destul de multe de-a lungul drumurilor, și-au deschis porțile și au servit oaspeții satului cu apă rece și gustări.

Ce-a dea doua ediție, spune primara satului, Valentina Pisarenco, va fi ușor diferită de prima: „Am depus o cerere de finanțare la programul „Acces la cultură”, am procurat costume naționale pentru ansamblul „Vatra Neamului”. Vom serba seara, pe stadion, de la ora 17.00, pentru că ziua este foarte cald. Nu vom demonstra de această dată obiceiul curățitului fântânii, cum a fost la prima ediție, dar vom avea un master-clas de copt plăcinte la cuptor, un atelier de croșetat și alte surprize. O să ne viziteze delegații din Romania – din Bascov, jud. Argeș, din Andrușeni, jud. Iași și din Izvoare, jud. Olt. Pe scenă vor urca ansamblul „Șoimanii” și interpreți din România, din comunele înfrățite”.

Duminică, 10 august, vă puteți face timp pentru o seară în compania locuitorilor satului Mașcăuți. Motivul – cea de-a 589 zi a satului, cronologie numărată de la prima atestare documentară în arhive. Satul este unul dintre cele mai vechi din r. Criuleni, de aceea locuitorii vă vor aștepta cu expoziții din zestrea pe care o dețin, producătorii locali vor expune roadele muncii lor. Conform programului publicat de administrația publică locală, nu va lipsi celebrarea cuplurilor de mășcăuțeni, care au ajuns la cea de-a 50-a aniversare a familiilor. Anul trecut cinci cupluri au semnat certificatele de reconfirmare a familiei.

„Ne-am propus să evidențiem și să celebrăm în acest an munca producătorilor agricoli locali, crescători de grâne – avem șapte la număr. Vom felicita 9 cupluri care au ajuns să se bucure de nunta lor de aur. Vizitatorii și oaspeții din acea zi vor putea gusta din bucatele pregătite de gospodinele noastre. Avem și noi prăjiței „zburați”. Poate nu e doar la noi, dar cu siguranță, ai noștri sunt cei mai gustoți! Totul va avea loc în aer liber, în scuarul casei de cultură, începând cu ora 16.00, inclusiv spectacolul folcloric. De la ora 20.00 și până la 22.00 pentru săteni și oaspeți vot cânta Nicolae Glib și Gheorghe Țopa” – a spus primarul Valeriu Carțîn.