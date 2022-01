Cimișenenii vor drumuri mai bune și contribuie pentru asta

Satul Cimișeni are 20 km de drumuri adiacente, reparația și întreținerea cărora necesită mai multe surse decât cele care vin în primărie din taxele locale.

Pentru a face față provocărilor consilierii locali au adoptat un regulament ce permite alocarea a 70 la sută din costurile de reabilitare a unui drum în cazul că și localnicii vin să adauge restul sumei.

Recent astfel a fost reparată o porțiune de drum de pe strada Mioriței. Dl Valeriu Rabei spune că oamenii s-au

unit și au participat la realizarea acestui proiect și cu munca, și cu banul.

– Fiecare a contribuit pe măsura posibilităților– zice Valeriu Rabei, locuitor al străzii Miorița. – De data aceasta am decis să facem o reparație bună, să betonăm, căci ani la rând tot reparam, turnam prundiș și-l spală apa și problema rămânea. Acum dat fiindcă toți au înțeles cum putem schimba starea de lucruri, am betonat, am pus

borduri ca să redirecționăm apa spre râpă și am reușit. Lumea a fost entuziasmată, că acești 70 m fac tocmai legătura cu traseul central. În cazul nostru contribuția primăriei a fost chiar mai mică de 70 la sută pentru că un ajutor substanțial l-a dat și SRL ”Tihagroservice”, un agent economic.

– Am vrea să avem toate drumurile reparate în sat, dar reieșim din posibilități și susținem inițiativa cetățenilor. Au fost reparate anul acesta porțiuni de drum pe străzile Cerealelor, Salcâmilor, sunt planificate lucrări pe strada Rădiacului. Se implică cetățenii, agenții economici, și carul se mișcă din loc. Rând pe rând dacă localnicii se vor uni, vom repara toate drumurile, – spune primara s. Cimișeni, dna Valentina Pisarenco.

Primara mai concretizează că la reparația de pe str. Miorița, APL a contribuit cu 170 mii lei pentru beton și borduri.

– Aveam probleme să ieșim cu tehnica pe drumul acesta și împreună cu un alt antreprenor, dl Alexei Cazac, am decis să ne asumăm greul achiziției: plasă, armatură, scânduri. Ne-am implicat și în lucrări chiar dacă nu locuim pe strada Miorița. Proiectul costă vreo 430 mii de lei, – concretizează și conducătorul ”Tihagroservice”, Gheorghe Tiholaz.

– Lucrările le-am făcut noi, că altfel ne ieșea mai scump, dar bărbații, practic din fiecare gospodărie au ieșit cu entuziasm la lucru, – adaugă Valeriu Rabei. – A fost o clacă frumoasă!

E. Chiriac

Foto credit: Primăria Cimișeni