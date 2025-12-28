Cimișenenii au condiții mai bune la OMF-ul din sat

Oficiul Medicilor de Familie din s.Cimișen, raionul Criuleni a fost eficientizat energetic în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).

Valoarea totală a proiectului este de peste 710 mii de lei, dintre care circa 500 de mii de lei reprezintă contribuția CNAM, iar 211 mii sunt alocate de Consiliul raional Criuleni.

Conform caietului de sarcinil lucrările au constat în termoizolarea și finisarea fațadei, placarea pereților, soclului și amenajarea parțială a teritoriului.

În cadrul unei recente vizite de monitorizare a proiectului investițional, reprezentanții CNAM au constatat că toate activitățile prevăzute în contract au fost finalizate, acestea fiind executate în corespundere cu prevederile proiectului și procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate.

Astfel cei 2028 locuitori ai s. Cimișeni și angajații instituției medicale vor avea mai puțin frig în încăpere. De altfel, la sfărșitul anului curent, dna Larisa Voinescu, medic de familie la OFM Cimișeni, s-a învrednicit de titlul „Omuil Anului”, instituit de CR Criuleni.