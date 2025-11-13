Chișinăul, în topul celor mai scumpe capitale europene la creditele ipotecare

Chișinăul a ajuns printre capitalele europene cu cele mai împovărătoare credite ipotecare, potrivit unei analize realizată de Bani.md. Studiul a comparat ofertele băncilor și prețurile medii ale apartamentelor de 50 m² în marile orașe europene, raportând rata lunară la salariul mediu.

Potrivit analizei, un apartament standard este evaluat la aproximativ 75 500 de euro, iar dacă este cumpărat prin credit pe 25 de ani, suma totală plătită băncii se ridică la aproape 144 300 de euro. Dobânda fixă de 8,10% este una dintre cele mai ridicate de pe piața europeană, ceea ce explică de ce accesul la locuință rămâne dificil pentru o mare parte a populației.

În raport sunt comparate și alte capitale din regiune. Bucureștiul, deși stă ceva mai bine decât Chișinăul, rămâne tot într-o zonă de risc: un apartament de aproximativ 100 000 de euro ajunge să coste peste 172 000 de euro până la finalul creditului, la o dobândă de 5,55%, iar rata lunară consumă aproape jumătate din salariul mediu.

În capitale precum Madrid și Roma, datele indică o presiune mai mică asupra bugetului familiei: rata lunară reprezintă între 38% și 42% din salariu, pe fondul unor dobânzi în jur de 3,3-3,5%. La polul opus se află orașe ca Londra și Paris, unde prețul locuințelor depășește cu mult jumătate de milion de euro, iar costul final al creditului sare spre 800 000 de euro, în condițiile în care ratele consumă până la 70% din venit.

Tabloul este completat de situația din Europa Centrală: la Praga, rata ipotecară ajunge la aproape întregul salariu mediu (circa 97%), iar la Varșovia la peste 80%, confirmând că problema accesului la locuințe devine tot mai acută în întreaga regiune.