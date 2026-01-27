Chiciura a spulberat sarea din magazine

Îndemnul adresat cetățenilor de a se implica în gestionarea situației create de polei a devenit, pentru mulți, dificil de pus în practică. Puțini gospodari au la îndemână cenușă sau nisip, iar sarea din rețeaua comercială s-a epuizat în numeroase magazine.

În lipsa materialelor necesare pentru a preveni alunecările pe trotuare și în fața gospodăriilor, oamenii sunt nevoiți să caute soluții alternative sau să limiteze deplasările. Situația este amplificată de condițiile meteo care favorizează formarea gheții și cresc riscul de accidente.

Pentru a evita căderile și accidentările, specialiștii recomandă ca, atunci când ieșirea din casă este absolut necesară, să fie respectate câteva reguli simple, pe care oricine le poate aplica: