Cetățenii Republicii Moldova și ai României vor planta simultan păduri pe ambele maluri ale Prutului

Campania Națională de Împădurire #GenerațiaPădurii – Primăvara 2026 a fost lansată.

Pentru prima dată, campania din această primăvară trece hotarul țării.

Pe 14 martie, cetățenii Republicii Moldova și ai României vor planta simultan păduri pe ambele maluri ale Prutului, într-o acțiune comună dedicată protejării mediului.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder a mulțumit în ultima zi de februarie 2026, la Sculeni, autorităților din România pentru parteneriatul în această inițiativă, subliniind că protejarea mediului nu cunoaște hotare.

„Vreau să îi mulțumesc ministrei Mediului din România, Diana Buzoianu, pentru că a ales să fim parteneri în această misiune de suflet. Prin acest gest, demonstrăm împreună că rădăcinile noastre sunt comune și că, indiferent de malul pe care ne aflăm, protejarea acestui pământ rămâne o responsabilitate comună, de la Chișinău la București”, a declarat ministrul.

În această primăvară sunt planificate lucrări de împădurire pe o suprafață de 3.000 de hectare și plantarea a peste 11 milioane de puieți, crescuți în pepinierele specializate. 

În prezent, rata de împădurire a Republicii Moldova este de puțin peste 11%, semnificativ sub media Uniunii Europene, care depășește 35%. În ultimii ani, au fost împădurite peste 20.000 de hectare. 

Campania #GenerațiaPădurii „Primăvara2026” face parte din Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor, inițiat de președinta Maia Sandu, care prevede crearea a 145.000 de hectare de păduri noi la nivel național.

Pe 14 martie vor avea loc acțiuni de plantare în întreaga țară.

Cetățenii care doresc să participe la împădurire pot găsi informații despre locații și persoanele de contact pe pagina Agenției „Moldsilva”, accesând secțiunea „Participă la plantare Primăvara 2026” și să coordoneze ulterior activitatea cu   responsabilii din teritoriu.

Tag-uri
