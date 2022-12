Cetățenii din Ustia și Boșcana vor avea Centrul Unificat de Prestare a Serviciilor în satul lor

Localitățile Boșcana, r.Criuleni și Ustia,r. Dubăsari au fost selectate în cadrul apelului depus pentru deschiderea Centrului Unificat de Prestarea Serviciilor(CUPS). Astfel locuitorii satelor respective vor putea beneficia de 40 tipuri de servicii publice la oficiul deschis în incinta primăriei, fără a fi nevoie să se deplaseze la raion.

În oficiul CUPS cetățeanul va fi ajutat la:

căutarea informației referitoare la serviciul public necesar (descriere serviciu, pași de accesare, acte necesare)

accesarea serviciilor publice disponibile online (depunerea online a cererilor, verificarea statutului cererii, programarea pentru serviciu)

achitarea serviciilor publice disponibile prin intermediul MPay

accesarea instrumentelor digitale cum ar fi: portalul serviciilor publice, semnătura electronică, plăți electronice (MPay), portalul guvernamental al cetățeanului (MCabinet), registrul împuternicirilor de reprezentare (MPower), etc.

Oficiile CUPS pun la dispoziția solicitantului/solicitantei calculator conectat la internet pe care le pot utiliza gratuit.

-Tare mult am sperat când am aplicat, știam că este ceva nou, necunoscut , dar oricum mergem înainte, spre digitalizarea serviciilor, dar mai mult pentru confortul cetățenilor, să nu se deplaseze la Centrul Multifuncțional, pierzând timp și bani….- zice primara com Boșcana, Svetlana Racul

Centrul Unificat de Prestare a Serviciilor Publice reprezintă un canal alternativ de prestare a serviciilor publice prin care segmentul front-office (depunere a documentelor) al serviciului este preluat de o instituție terță în cazul dat primăria, iar prestatorul de servicii (Casa Națională de Asigurări Sociale, Agenția Servicii Publice, etc) va asigura segmentul de back-office (prelucrarea documentelor, emiterea deciziei).