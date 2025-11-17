Centru de Tineret Ustia – un exemplu de colaborare, învățare și inspirație pentru comunitate

Centru de Tineret Ustia continuă să demonstreze că dezvoltarea tinerilor începe acolo unde există implicare, dedicare și dorință de schimbare. În calitate de conducătoare, am participat timp de trei luni în Programul Național de Mentorat și Schimb de Experiență pentru lucrătorii de tineret – o oportunitate unică de formare profesională, reflecție și învățare prin practică.

Programul este implementat de Asociația Obștească „MilleniuM Training and Development Institute”, în cadrul Fondului Comun pentru Împuternicirea Tinerilor și Dezvoltarea Centrelor de Tineret din Republica Moldova, cu suportul Ministerului Educației și Cercetării, Agenției Naționale pentru Tineret, Guvernului Elveției – Swiss Cooperation în Moldova și UNFPA Moldova.

Scopul acestuia este de a promova transferul de experiență între generațiile de lucrători de tineret, prin mentorat practic, schimb de bune practici și dezvoltare continuă.

Astfel, timp de trei luni, septembrie – noiembrie 2025, am avut oportunitatea de a învăța direct de la mentorul Cătălin Moroi, director adjunct al Centrului Municipal de Tineret Chișinău. Aici, în calitate de stagiară, am cunoscut noi metode de lucru cu tinerii, instrumente practice și modele de activități care deja inspiră inițiativele din localitatea Ustia. Pe lângă practica zilnică, câteva vizite de lucru – la Centrul Raional de Tineret Ungheni și la Centrul de Tineret Taraclia , mi-au oferit o perspectivă amplă asupra modului în care pot fi dezvoltate servicii moderne pentru tineri în comunitățile din țară.

Experiența s-a dovedit a fi valoroasă pentru toți.

Pentru mentor – o confirmare că experiența împărtășită creează valoare și inspiră generațiile următoare.

Pentru stagiari – o poartă deschisă către o carieră solidă în domeniul lucrului cu tinerii.

Pentru echipă – o etapă de creștere comună, conectare profesională și motivație pentru noi proiecte.

Pentru comunitate – dovada că investiția în tineri este investiția în viitor.

La Centru de Tineret Ustia, ideile prind viață. Aici, tinerii, voluntarii și profesioniștii găsesc un spațiu sigur, deschis și prietenos, în care cresc împreună și aduc schimbări care contează.

Dina POPOVICI, șefa Centrului de Tineret Ustia, r. Dubăsari