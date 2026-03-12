Cel mai amplu eveniment pentru agricultorii din Republica Moldova a demarat la MOLDEXPO

Din 11 martie accesul la a 47-a ediție a Expoziției Internaționale Specializate MOLDAGROTECH (spring), găzduită de Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo e deschis până la 14 martie 2026.

Evenimentul reunește peste 100 de expozanți din opt țări (Republica Moldova, Italia, Letonia, Polonia, România, Turcia, Ucraina și Ungaria) și oferă fermierilor, antreprenorilor și specialiștilor din domeniu acces la cele mai noi tehnologii, echipamente și soluții pentru dezvoltarea agriculturii moderne. Potrivit organizatorilor, aproximativ 20% dintre participanții prezenți în acest an sunt expozanți noi.

Oferta expozițională din acest an include tehnică agricolă modernă, echipamente performante, inputuri, soluții inteligente pentru agricultură, tehnologii inovatoare și servicii orientate spre dezvoltarea durabilă a sectorului agroindustrial. Totodată, vizitatorii au acces și la un târg de material semincer.

În cadrul inaugurării, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a subliniat importanța expoziției ca platformă de conectare a fermierilor cu noile tehnologii și inovații din sector.

„În ultima perioadă se vorbește tot mai mult despre eficientizare, iar din discuțiile pe care le-am avut și astăzi cu expozanții am înțeles foarte clar că aceasta este una dintre cele mai mari cerințe ale sectorului. Acest lucru ne bucură, pentru că agricultura competitivă, așa cum o numim și spre care tindem, este expusă astăzi aici. Vă îndemn să analizați atent ceea ce este prezentat, să aveți discuții productive și constructive cu potențialii parteneri și să valorificați această oportunitate.” – a spus ministra Catlabuga.

Ministra a mai subliniat că, din prima zi a escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, Guvernul a acționat în regim coordonat, inclusiv prin intermediul Centrului de criză, în cooperare cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei, pentru a anticipa și gestiona eventualele dificultăți care ar putea afecta sectorul agricol, în special în contextul desfășurării campaniei de primăvară.

În acest context Ministra a amintitde relansarea mecanismului de rambursare a accizei la motorină pentru perioada campaniei de primăvară, îmbunătățirea procesului de restituire a TVA, astfel încât fermierii să poată dispune mai rapid de lichiditățile necesare pentru activitatea curentă.

Programul expoziției include activități practice și interactive dedicate profesioniștilor din sectorul agricol și publicului interesat. Printre acestea se numără test-drive-ul „Tehnica în acțiune”, în cadrul căruia sunt prezentate și demonstrate mașini agricole moderne, concursul „Util pentru Moldova”, consacrat celor mai performante echipamente, tehnologii și materiale pentru agricultură, precum și Centrul AgroHub, spațiu destinat lansărilor de produse, prezentărilor interactive și soluțiilor digitale pentru optimizarea proceselor agricole.

Totodată, agenda ediției include și conferința „Agrogenerația”, unde studenți ai Universității Tehnice a Moldovei vor prezintă rapoarte tematice privind tendințele actuale din domeniul ingineriei agricole.