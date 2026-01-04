Social

Ceață densă și ghețuș pe drumurile din țară

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 4 ianuarie 2026
0 1 minut pentru citire

Polițiștii de patrulare avertizează conducătorii auto că, în mai multe regiuni ale țării, se înregistrează ceață densă, iar odată cu lăsarea întunericului vizibilitatea scade semnificativ. Condițiile meteo nefavorabile pot îngreuna circulația rutieră și pot crește riscul producerii accidentelor.

Totodată, din cauza temperaturilor scăzute, pe carosabil se poate forma ghețuș, fenomen care face deplasarea mai periculoasă, în special pe sectoarele de drum slab iluminate sau umbrite.

În acest context, poliția recomandă șoferilor:

  • să reducă viteza și să o adapteze permanent condițiilor meteo și de drum;
  • să utilizeze luminile de întâlnire, iar la nevoie și luminile de ceață;
  • să păstreze o distanță mai mare față de vehiculul din față;
  • să evite manevrele bruște, precum frânările sau schimbările rapide de bandă;
  • să se asigure că autovehiculul este echipat corespunzător pentru sezonul rece.

Echipajele de poliție sunt mobilizate pe teren, monitorizează situația rutieră și intervin prompt pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

Autoritățile îndeamnă șoferii la prudență și responsabilitate, pentru ca fiecare deplasare să se desfășoare în condiții de siguranță.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 4 ianuarie 2026
0 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

PROGNOZA HIDROLOGICĂ: Menținerea formațiunilor de gheață

3 ianuarie 2026

În Republica Moldova va fi creată Uniunea Mediatorilor

3 ianuarie 2026

Intoxicații, hipotermii, traume au dereglat cumpăna dintre ani

2 ianuarie 2026

Peste două ore au fost necesare pentru lichidarea incendiului de la Vadul lui Vodă

2 ianuarie 2026
Back to top button