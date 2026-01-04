Ceață densă și ghețuș pe drumurile din țară

Polițiștii de patrulare avertizează conducătorii auto că, în mai multe regiuni ale țării, se înregistrează ceață densă, iar odată cu lăsarea întunericului vizibilitatea scade semnificativ. Condițiile meteo nefavorabile pot îngreuna circulația rutieră și pot crește riscul producerii accidentelor.

Totodată, din cauza temperaturilor scăzute, pe carosabil se poate forma ghețuș, fenomen care face deplasarea mai periculoasă, în special pe sectoarele de drum slab iluminate sau umbrite.

În acest context, poliția recomandă șoferilor:

să reducă viteza și să o adapteze permanent condițiilor meteo și de drum;

să utilizeze luminile de întâlnire, iar la nevoie și luminile de ceață;

să păstreze o distanță mai mare față de vehiculul din față;

să evite manevrele bruște, precum frânările sau schimbările rapide de bandă;

să se asigure că autovehiculul este echipat corespunzător pentru sezonul rece.

Echipajele de poliție sunt mobilizate pe teren, monitorizează situația rutieră și intervin prompt pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

Autoritățile îndeamnă șoferii la prudență și responsabilitate, pentru ca fiecare deplasare să se desfășoare în condiții de siguranță.