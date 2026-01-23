Ceață densă pe drumurile din țară

Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate în această dimineață pe mai multe trasee din țară, din cauza ceții dense care a redus vizibilitatea la minim.

​Recomandări pentru șoferi:

​Reduceți viteza și circulați cu mare atenție.

​Folosiți luminile de întâlnire și cele de ceață.

​Păstrați o distanță mai mare față de mașina din față.

​Echipajele de poliție sunt prezente pe drumuri pentru a monitoriza traficul și a preveni accidentele. Pietonii sunt, de asemenea, sfătuiți să se asigure suplimentar înainte de a traversa.