Ceață densă pe drumurile din țară

Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate în această dimineață pe mai multe trasee din țară, din cauza ceții dense care a redus vizibilitatea la minim.
Recomandări pentru șoferi:
- Reduceți viteza și circulați cu mare atenție.
- Folosiți luminile de întâlnire și cele de ceață.
- Păstrați o distanță mai mare față de mașina din față.
Echipajele de poliție sunt prezente pe drumuri pentru a monitoriza traficul și a preveni accidentele. Pietonii sunt, de asemenea, sfătuiți să se asigure suplimentar înainte de a traversa.