Ceai de import, retras de la frontieră după depistarea pesticidelor peste limitele admise

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a anunțat, marți, returnarea către producător a unui lot de peste 5,4 tone de ceai importat din cauza depășirii limitelor maxime admise pentru reziduuri de pesticide, informează instituția într-un comunicat oficial.

Potrivit datelor comunicate, din totalul de 5442 kg de produs, inspectorii au constatat că 3074 kg de ceai conțineau niveluri de reziduuri de pesticide, inclusiv Novaluron, Acetamiprid și Clorpirifos, peste limitele admise, ceea ce poate reprezenta un risc pentru sănătatea consumatorilor.

Lotul a fost reținut la postul de inspecție fitosanitară de la frontiera Sculeni înainte de a fi pus în circulație pe piața din Republica Moldova, iar produsul neconform a fost returnat producătorului în conformitate cu prevederile legislației privind siguranța alimentelor.

Autoritățile sanitar-veterinare subliniază că reziduurile de pesticide nu dispar prin spălare sau preparare termică și pot afecta sănătatea consumatorilor dacă depășesc limitele legale, motiv pentru care monitorizarea importurilor de produse alimentare rămâne o prioritate.

ANSA îndeamnă operatorii din domeniul alimentar să respecte normele de siguranță și să evite introducerea pe piață a produselor neconforme.

