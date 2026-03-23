Cea mai cotată echipă din r. Criuleni, „Nistru-Boșcana”, a devenit și campioană la mini-fotbal 2026

Echipa de fotbal FC „Nistru Boșcana” a câștigat, pe 22 martie, pe terenul de la Drăsliceni, întâietatea în cadrul Spartachiadei raionale la mini-fotbal, eveniment inclus în calendarul de activități organizat de către Consiliul Raional Criuleni, pe lângă spartachiade dedicate și altor genuri de sport.
La competiția pentru cupa raionului la mini-fotbal au participat 16 echipe, împărțite în patru grupe conform celor patru zone teritoriale, informează Cezar Frumosu, specialist în cadrul Consiliului Raional Criuleni: Grupa „A”- s. Drăsliceni, Grupa „B”- s. Slobozia-Dușca, Grupa „C” – Dubăsarii Vechi, Grupa „D” s. Zăicana.
Campioană a devenit echipa “Nistru” Boșcana, locul II l-a ocupat echipa Măgdăcești, locul III – echipa FC Slobozia – Dușca, și locul IV – “Eclipsa” Corjova.
La finalul Spartachiadei raionului Criuleni la mini-fotbal, pe lângă echipele câștigătoare, de diplome s-au învrednicit și susținătorii și promotorii sportului în r. Criuleni.
Potrivit lui Cezar Frumosu, Consiliul Raional a remarcat contribuția lui Roman Onica, vicepreședintele raionului Criuleni; Oleg Ogor, președintele comitetului de disciplină și competiții în cadrul Asociașiuei Teritoriale de Fotbal; Vitalie Onica, președintele Asociației Teritoriale de Fotbal; Cornel Croitor, primarul s. Zăicana; Igor Dodon, primarul s. Onițcani, Andrei Spînu, ex-ministru, jucător în echipa locală, și dl Ion Ciutac de la Dubăsarii Vechi, care a luat diploma în calitate de „suporterul nr. 1” și care nu a ratat nici o partidă în sat și a ajuns la multe meciuri jucate în alte localități. La următoarea ședință a CR Criuleni vor mai fi menționați cu diplome și alți primari, precum și se vor înmâna cupele în clasamanetul general, ca rezultat al spartachiadei raionale, a mai adăugat Cezar Frumosu.
Cea mai cotată echipă are nevoie de porți pentru stadionul pe care se antrenează
Dumitru Leșan, președintele Clubului de Fotbal „Nistru Boșcana”, contactat de „Est Curier”, spune că echipa este campioană patru ani consecutiv și că pe lângă competițiile raionale, a reușit și performanțe în competiții republicane.
Întrebat, din ce surse există echipa și cine o antrenează, Dumitru Leșan a spus: „Câte puțin ne ajută primăria, câte puțin ne ajută sătenii, din sursele proprii… Uniforma ne-a asigurat-o un membru al echipei, care are un business. Ne antrenăm de două ori pe săptămâna, la stadionul din Boșcana. Un stadion cu teren artificial nu avem, din păcate, așa cum îl au cam toate echipele”.
La întrebarea dacă se așteptau să câștige și spartachiada raională la mini-fotbal, Dumitru Leșan a spus că nu se așteptau, dar că s-au luptat pentru asta, or, toate echipele sunt bune, iar cel mai pregătit adversar, în opinia sa, a fost echipă din Măgdăcești.
Echipa FC „Nistru Boșcana” este patru ani consecutiv campioana raionului la fotbal, spune Leșan. Clubul angajează contra cost antrenor licențiat. Ultimele victorii le-au câștigat sub conducerea lui Serghei Dodul, triplu campion național și dublu deținător al Cupei Moldovei.
„Noi avem 11 trofee luate, inclusiv cupe, super-cupe, campionate la mini-fotbal. Am câștigat Busines Liga, am participat și la alte competiții de unde am adus trofee. Am vrea să măcar un teren de mini-fotbal. Primăria anul trecut ne-a cumpărat un tractor mic pentru tuns iarba și un sistem de irigare. În acest an, avem nevoie stringentă de porți, care ar costa peste 80 de mii de lei”, spune Dumitru Leșan, managerul clubului de fotbal boșcănean.
Deși apreciază mult efortul administrației publice locale de a menține stadionul, Leșan speră că poate și de data asta se va găsi un donator, care să susțină echipa „Nistru Boșcana” și aceasta va continua să plaseze denumirea satului pe harta localităților în care fotbalul are viitor.
S. Cernov