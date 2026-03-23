Cea mai cotată echipă din r. Criuleni, „Nistru-Boșcana”, a devenit și campioană la mini-fotbal 2026

Echipa de fotbal FC „Nistru Boșcana” a câștigat, pe 22 martie, pe terenul de la Drăsliceni, întâietatea în cadrul Spartachiadei raionale la mini-fotbal, eveniment inclus în calendarul de activități organizat de către Consiliul Raional Criuleni, pe lângă spartachiade dedicate și altor genuri de sport. La competiția pentru cupa raionului la mini-fotbal au participat 16 echipe, împărțite în patru grupe conform celor patru zone teritoriale, informează Cezar Frumosu, specialist în cadrul Consiliului Raional Criuleni: Grupa „A”- s. Drăsliceni, Grupa „B”- s. Slobozia-Dușca, Grupa „C” – Dubăsarii Vechi, Grupa „D” s. Zăicana. Campioană a devenit echipa “Nistru” Boșcana, locul II l-a ocupat echipa Măgdăcești, locul III – echipa FC Slobozia – Dușca, și locul IV – “Eclipsa” Corjova. La finalul Spartachiadei raionului Criuleni la mini-fotbal, pe lângă echipele câștigătoare, de diplome s-au învrednicit și susținătorii și promotorii sportului în r. Criuleni. Potrivit lui Cezar Frumosu, Consiliul Raional a remarcat contribuția lui Roman Onica, vicepreședintele raionului Criuleni; Oleg Ogor, președintele comitetului de disciplină și competiții în cadrul Asociașiuei Teritoriale de Fotbal; Vitalie Onica, președintele Asociației Teritoriale de Fotbal; Cornel Croitor, primarul s. Zăicana; Igor Dodon, primarul s. Onițcani, Andrei Spînu, ex-ministru, jucător în echipa locală, și dl Ion Ciutac de la Dubăsarii Vechi, care a luat diploma în calitate de „suporterul nr. 1” și care nu a ratat nici o partidă în sat și a ajuns la multe meciuri jucate în alte localități. La următoarea ședință a CR Criuleni vor mai fi menționați cu diplome și alți primari, precum și se vor înmâna cupele în clasamanetul general, ca rezultat al spartachiadei raionale, a mai adăugat Cezar Frumosu.

