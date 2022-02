Ce trebuie să știi dacă dai în arendă un teren

Contactul de arendă în agricultură este un document important care stipulează clar angajamentele dintre proprietar și arendaș. Cu toate acestea, majoritatea proprietarilor de terenuri agricole care își încredințează pământul unor arendași, sunt trași pe sfoară.

Un grup de cetățeni a încheiat contracte de arendă pe un termen de trei ani cu un lider din comunitate.

Primii doi ani arendașul și-a exercitat obligațiile în totalitate, achitând plata de arendă arendatorilor conform

contractelor încheiate. Ulterior după al treilea an de arendă, liderul nu le-a mai achitat plata cuvenită conform

contractului.

În urma neachitării prețului de arendă a terenurilor, creditorii s-au adresat cu somații (cerere prealabilă)

fiecare în parte către arendator. Până în prezent nu au primit nici un răspuns asupra somațiilor date și nici în altă formă n-au primit nici un răspuns. Astfel, procedura prealabilă a fost respectată pentru rezolvarea litigiului apărut.

Ulterior acest grup de cetățeni s-a adresat la A.O. Centrul de Justiție Socială ”ECHITATE” pentru a-i ajuta. A

fost pregătită o cerere în instanța de judecată pentru a obliga Societatea cu Răspundere Limitată să le achite

datoriile conform contractului plus dobânda de întârziere. Deci, conform legislației, arendașul va fi obligat să

achite suma inițială plus dobânda de întârziere.

Conform articolului 874 al Codului Civil al RM, în cazul în care, conform legii sau contractului, obligaţia este purtătoare de dobândă, se plăteşte o dobândă egală cu rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei”.

Potrivit art. 942 din Codul Civil al RM al.1, în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadență,

creditorul are dreptul la dobândă de întârziere pentru suma respectivă din data imediat următoare

scadenței plății până la data în care s-a efectuat plata, la rata prevăzută la alin. (2) ori la o altă rată prevăzută

de dispozițiile legale speciale. Rata dobânzii de întârziere este egală cu rata prevăzută la art. 874 plus 5

puncte procentuale pe an, în cazul în care debitorul este un consumator, sau 9 puncte procentuale pe an, în

celelalte cazuri.

Acest caz la momentul actual este în Instanța de Judecată, o să vă ținem la curent cu decizia judecătorilor.

P.S. Este important să fim atenți la perioada pentru care semnăm contractul de arendă. La fel, în contract

trebuie să fie înscrisă exact care este plata pentru arendă. Totodată, în actul de predare – primire e nevoie să fie

stipulat clar numărul cadastral al terenului, suprafața, bonitatea, starea în care se află suprafața supusă arendării

ca ulterior să nu apară divergențe și să nu ajungem în situația când ai dat în arendă terenul într-o stare bună și te

pomenești ulterior cu ”surprize”.

Dacă aveți întrebări legate de probleme juridice, le puteți transmite redacției ”Est-Curier,” sau Centrului de

Justiție Socială ”Echitate”, și veți primi răspuns în unul din următoarele ediții ale ziarului.