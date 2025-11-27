Ce știu criulenenii despre eficiența energetică și ce ar dori să schimbe ca să plătească facturi mai mici (sondaj)

Un sondaj printre locuitorii orașului Criuleni, la care au răspuns online 100 de persoane, a avut scopul de a afla care este nivelul lor de informare referitor la înțelegerea noțiunii de eficiență energetică, a legăturii dintre eficientizarea energetică a locuințelor și mărimea sumelor din facturile pentru încălzire, nivelul de confort în locuințe și acțiunile pe care deja le-au întreprins pentru a cheltui mai puțini bani pe energie și gaze naturale.

Rezultatele sondajului au arătat, că 86% din respondenți consideră că eficiența energetică înseamnă reducerea cheltuielilor familiei, 68 % consideră că sunt efecte benefice asupra mediului, 38% cred că astfel sporește confortul de acasă, și doar 2% din cei ce au completat sondajul consideră neimportantă problema.

Doar 12% din respondenți au apelat la un specialist care le-a evaluat pierderile de energie din locuință cu echipamente speciale, în timp ce 88% nu au apelat niciodată la un astfel de specialist. În același timp, 54% din respondenți și-ar dori o astfel de evaluare, în timp ce 34 la sută mai analizează această oportunitate.

La întrebarea „Ce tip de energie utilizezi cel mai mult în gospodăria ta pe parcursul unui an?”, 51% din răspunsuri au indicat energia electrică, 43% folosesc pentru încălzire și apă caldă gaze naturale, ceilalți folosesc lemne și cărbuni pentru a produce energie termică, iar un procent mic nu au răspuns.

66% din locuitorii care au completat chestionarul afirmă că folosesc exact atâta energie, cât le trebuie, 14% recunosc că folosesc mai mult decât le-ar fi de ajuns, iar 18% declară că sunt nevoiți să economisească și folosesc mai puțin, decât ar avea nevoie. Doar 23% din respondenți afirmă că plătesc facturile fără nici o grijă, 54% afirmă că simt un disconfort când plătesc, pentru că facturile sunt foarte mari, iar 22% sunt puternic îngrijorați în legătură cu plata facturilor, pentru că au venituri modeste.

Din cei 100 de respondenți, 23% sunt pensionari, 71% au vârsta medie și-și întrețin locuințele din propriile venituri, în timp de 7% sunt tineri care nu câștigă propriile venituri. 70% din respondenți locuiesc la casă particulară, iar 30% – în apartamente în blocuri.

Rugați să-și analizeze locuințele și să spună, care sunt cele mai vulnerabile, în opinia lor, sectoare prin care se pierde căldura, în sezonul rece, și răcoarea, în sezonul cald, 42% au indicat ferestrele și ușile care nu izolează bine, 20% consideră că punctul slab ar fi tavanul/acoperișul, 28% au indicat pereții neizolați, 19% – podeaua, în timp ce 22% nu au putut identifica care ar fi acele căi, prin care intră frigul în casă sau pătrunde vara căldura de afară. 10% au indicat fisurile în pereți și canalele de ventilare.

Întrebați „Care din următoarele măsuri reduc cel mai mult consumul de energie acasă?”, 1%, adică o singură persoană, a făcut referire la panouri solare și pompa de căldură. Cei mau mulți cetățeni – 75% au indicat folosirea becurilor LED, izolarea termică a locuinței, folosirea electrocasnicelor de clasă energetică A, oprirea electrocasnicelor când nu sunt folosite. Doar 2% din cetățeni nu cunosc măsuri de eficientizare.

Întrebați care din aceste măsuri le aplică deja în propriile gospodării, 91% au indicat becurile econome, 58% au recurs la izolarea termică și la geamuri termopan, 70% și-au luat electrocasnice eficiente, iar 73% recurg constant la deconectarea aparatelor pe care nu le utilizează. Trei persoane (3% din respondenți) folosesc panouri solare și 1% nu aplică nici un fel de măsură din cele menționate.

Dar câți dintre locuitorii chestionați ar fi dispuși să investească timp, cunoștințe, bani și efort pentru a crește eficiența energetică acasă?

22% au spus că nu știu, în timp ce 9% sunt pregătiți să facă asta din resursele proprii, 3% – sunt pregătiți, dacă ar primi pentru asta subvenții în proporție de măcar 20% din costuri; 24% – ar fi gata, în cazul în care subvenția ar fi 50% din costuri, și 42% și-ar dori să participe la un program de eficientizare subvenționat în proporție de 80%.

Ce i-ar motiva pe oameni să facă investiții în măsuri de economisire a energiei?

economii pentru familie – 88%; protejarea mediului – 62%; programe de suport din partea autorităților centrale și locale – 36%; 19% – exemplul altor persoane din comunitate.

„Sondajul a fost realizat de către AO „Fiecare Contribuie pentru Schimbare”, în cadrul unui proiect realizat la Criuleni, prin care clădirea Centrului „A. Grajdian” va trece prin ample lucrări de eficientizare energetică. Răspunsurile ne vor ajuta să organizăm instruiri practice și activități de suport, utile pentru locuitori și comunitate, care au manifestat interes pentru felul în care își pot crește reziliența energetică”, a spus Victoria Secu, directoarea organizației.

Dânsa ne-a mai informat că sondajul face parte din campania de informare și schimbare a atitudinii membrilor comunității criulenene privind adoptarea măsurilor de eficiență energetică, iar la finalul campaniei comunitatea va putea participa la un concurs printre gospodării, în vederea selectării celor mai eficiente energetic. Cei mai activi 20 de participanți for primi premii simbolice (de ex., echipamente eficiente energetic, vouchere pentru procurarea dispozitivelor econome de iluminat sau alte instrumente pentru economisire.