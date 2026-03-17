Ce riscuri comportă poluarea Nistrului pentru locuitorii r. Criuleni și Dubăsari

După ce Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a instituit stare de alertă de mediu, pe bazinul fluviului Nistru pentru 15 zile, începând cu 16 martie 2026, în contextul poluării pe cursul râului Nistru cu produse petroliere, autoritățile locale din raioanele și primăriile limitrofe cu râul Nistru au fost informate că și în localitățile pe care le administrează se instituie aceeași stare de alertă.

„Starea de alertă nu înseamnă că situația a devenit critică, dar că autoritățile instituie din timp un mecanism juridic, care permite prevenirea agravării acesteia”, se arată în comunicatul publicat de CNMC pe data de 15 martie.

Astfel, administrațiile publice din raioanele Drochia, Soroca, mun. Bălți, Sîngerei, Florești, Șoldănești, Telenești, Rezina, Călărași, Orhei, Dubăsari, mun. Chișinău, Criuleni, Anenii Noi, Tighina, unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, precum și parțial: Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni, Rîșcani, Glodeni, Fălești, Ungheni, Nisporeni, Strășeni, Hîncești, Ialoveni, Cimișlia, Căușeni și Ștefan Vodă sunt implicate în activități de monitorizare și prevenire a eventualelor situații excepționale.

La 17 martie, Consiliul raional Criuleni a convocat ședința Comisiei raionale Situații Excepționale, la care s-au analizat acțiuni de prevenire a posibilelor riscuri de poluare. Roman Onica, vicepreședintele comisiei, a declarat pentru „Est-Curier” că poluarea nu a ajuns pe cursul râului în r. Criuleni, dar că autoritățile raioanelor Criuleni și Dubăsari au oferit suport specialiștilor locali și celor din România care au instalat baraje suplimentare de captare a impurităților uleioase, pentru orice eventualitate. Acestea au fost instalate pe cursul râului, între localitatea Onițcani, r. Criuleni, și Coșnița, r. Dubăsari, iar următoarele urmează a fi montate în apropiere de stația de tratare a apei de lângă Vadul-lui-Vodă.

CSE Criuleni a atenționat, prin Dispoziția nr.08 din 17 martie 2026, administrațiile publice locale din primăriile or. Criuleni, s. Slobozia-Dușca, s. Onițcani, s. Coșernița, com. Bălăbănești, s. Corjova, s. Dubăsarii Vechi despre necesitatea acordării suportului logistic angajaților Ministerului Mediului antrenați la prevenirea poluării și să anunțe persoanele fizice și juridice că este interzisă captarea apei din Nistru până la 1 aprilie 2026, iar populația să fie informată despre evitarea utilizării apei râului pentru diferite scopuri, personale sau casnice.

Liuba Stahi, directoarea Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigare, ne-a declarat că a fost informată despre decizia CSE prin care este interzisă captarea apei din Nistru, și situația poate afecta activitatea legumicultorilor din lunca Nistrului, care deja cresc răsad timpuriu.

Comuna Bălăbănești s-a racordat anul trecut la apeductul ÎM „Apă Canal Chișinău”. Primarul comunei, Ion Cotoman, spune că apă din Nistru este livrată în satele Mălăieștii-Noi și Bălăbănești, prin urmare, un eventual risc pentru consumatori ar putea fi. Ion Cotoman declară că, în caz de necesitate, fântânile arteziene și pompele din ele sunt funcționale și astfel locuitorii comunei nu vor fi afectați de lipsa de apă, dacă autoritățile sanitare vor decide că apa pompată în apeduct nu este sigură pentru consum.

Sergiu Grigoriev, președintele r. Dubăsari, a declarat pentru „Est-Curier” că nici o localitate din r. Dubăsari, nici o instituție publică, nu folosește apă pentru consum din Nistru, ci exclusiv din sonde arteziene.

Poluarea Nistrului cu produse petroliere a avut loc după un atac cu rachete și drone al Rusiei asupra Ucrainei, ca urmare în râul Nistru au fost depistate pete de uleiuri tehnice în zona satului Leadova, comunitatea Iaryșiv, raionul Mogyliv-Podilski, regiunea Vinnyția. Pe 10 martie acestea au ajuns în perimetrul R. Moldova.

În dimineața zilei de 17 martie, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse în R. Moldova, Oleg Ozerov, pentru a-i transmite o notă de protest a autorităților moldovenești în legătură cu atacul Federației Ruse asupra Complexului Hidroenergetic „Novodnestrovsk” din Ucraina, din 7 martie 2026.

„Republica Moldova condamnă ferm acest atac, care a provocat scurgeri de produse petroliere în fluviul Nistru, generând riscuri majore pentru mediul înconjurător și securitatea alimentării cu apă a Republicii Moldova. Fluviul Nistru asigură apa pentru aproximativ 80% din populația țării și pentru 98% din municipiul Chișinău. Ministerul Afacerilor Externe subliniază că astfel de acțiuni cu impact transfrontalier major pun în pericol mediul, securitatea alimentării cu apă și sănătatea cetățenilor Republicii Moldova și nu pot fi acceptate”, se spune în comunicatul ministerului.