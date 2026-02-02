Ce este „ajutorul de stat” pentru companii și cum se aplică schema, la Ratuș, r. Criuleni

La Ratuș, r. Criuleni, a început construcția unei unități de producere a pieselor prefabricate din beton armat, destinate construcțiilor industriale, comerciale și infrastructurii rutiere. Compania care dezvoltă proiectul – „Gido PARK”, a primit ajutor de stat în valoare de 3.028.000 lei, iar scopul investiției, potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei și Digitalizării, ar fi reducerea dependenței de importuri prin producție locală; crearea a cel puțin 40 de noi locuri de muncă; stimularea economiei prin atragerea investitorilor și diversificarea produselor.

Proiectul investițional are o valoare totală de 72 mln lei și este cofinanțat de stat în proporție de 60% (43,6 milioane lei), dintre care 11 milioane lei vor fi acordați sub formă de grant (25% din valoarea ajutorului), iar 32,7 milioane lei sub formă de scutire parțială la impozitul pe venit (75% din valoarea ajutorului).

Daria Roșca, secretarul primăriei Drăsliceni, solicitată de „E.C”, ne-a comunicat că întreprinderea planifică să înceapă activitatea din luna aprilie pe terenul procurat în extravilanul s. Ratuș, cu ieșire pe str. Industrială. Deja cetățeni din sat sunt antrenați în primele lucrări și se mizează că întreprinderea va completa bugetul local cu transferuri din impozitul pe venit.

Schema de ajutor de stat regională pentru investiții, aprobată prin hotărârea Guvernului nr.875/2024, este unul din instrumentele politicii economice care are scopul de a stimula dezvoltarea regională și modernizarea capacităților de producție.

Ajutorul de stat poate fi solicitat de către companiile din Republica Moldova care operează în domenii precum electronică, chimică și farmaceutică, componente auto, textile, materiale de construcție și industria alimentară. Pentru următorii ani, Ministerul își propune să susțină astfel de companii, dintr-un buget de 2 miliarde de lei.

Conform Schemei ajutorului de stat, firmele pot pretinde un ajutor în cazul în care investiția pe care doresc să o realizeze înseamnă inovații tehnologice și/sau operaționale care modifică semnificativ structura și funcționarea întregului proces de producție, conducând la creșterea eficienței, a productivității sau la reducerea impactului asupra mediului. Pentru ca o investiție să se califice drept o schimbare fundamentală în procesul de producție global, trebuie să îndeplinească două condiții importante: 1. investiția introduce o schimbare fundamentală în proces, în afară de o îmbunătățire de rutină, o modificare minoră sau o actualizare sau personalizare normală; 2. modificarea are un impact semnificativ asupra întregului proces de producție și nu se limitează la o îmbunătățire punctuală, cu relevanță doar pentru o parte minoră a procesului de producție.

Anexa 1 la Schema menționată stipulează sectoarele pentru care se acordă ajutor de stat:

În Raportul privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova în anul 2024, elaborat de către Consiliul Concurenție, se spune că valoarea totală a ajutorului de stat autorizat raportat, conform Legii cu privire la ajutorul de stat, a fost de 1 578 961 mii lei. Aceasta include și ajutoarele de stat acordate pentru remedierea pagubelor cauzate de calamități naturale sau alte situații excepționale, care, conform legislației, sunt exceptate de la obligația de notificare către Consiliul Concurenței. Astfel, din valoarea totală, 25 080 mii lei (aproximativ 0.54%) au fost alocați pentru măsurile excepționale. Valoarea ajutorului de stat1 acordată în anul 2024 a fost de 1 166 605 mii lei sau 0.36 % din PIB. În anul de raportare, măsurile de sprijin au fost acordate unui număr de 6 690 de persoane juridice și fizice care desfășoară activitate economică. Printre cei mai semnificativi beneficiari ai acestor măsuri, în anul 2024, au fost Î.M. „Regia Transport Electric”, Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”, Î.M. „Exdrupo”, Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” și S.A. „Termoelectrica”. Prin scema ajutorului de stat au fost finanțate și companii agricole prin intermediul AIPA, pentru a se proteja de calamitățile naturale.

Cea mai mare pondere a ajutorului de stat pentru susținerea IMM a fost acordat ”PDG Fruct” S.R.L., „Tribus – Prim” S.R.L., „Industrial Manufacturing Group” S.R.L. și „ADRIKA” S.R.L. Toate întreprinderile au beneficiat de schema de ajutor de stat „Programul de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii”, implementat de către ODA. De ajutor de stat au beneficiat Circa 20% din numărul întreprinderilor beneficiare de ajutor de stat pentru instruirea angajaţilor şi pentru crearea de noi locuri de muncă au primit aproximativ 80% din cuantumul ajutorului acordat pentru obiectivul supra nominalizat. Se precizează că principalii beneficiari ai ajutorului de stat au fost Asociația Obștească „Asociația Nevăzătorilor din Moldova”, Asociația Obștească „Societatea Invalizilor din Republica Moldova” și Asociația Surzilor.

La fel, beneficiari ai ajutorului de stat, în 2024, au fost Universitatea de Stat din Moldova, „Institutul de Cardiologie” IMSP, Universitatea Tehnică a Moldovei, „Coordinate” S.R.L., USMF „N.Testemițianu” și „Softcom” S.R.L., care au beneficat de măsuri de sprijin pentru cercetare – dezvoltare și inovare.