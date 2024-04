Ce au sărbătorit și ce cadouri au dăruit moldovenii în luna martie

Conform Barometrului de opinii realizat de iData, prezentat recent, luna martie a oferit mai multe ocazii de a sărbători și a face cadouri.

88,7% din respondenții iData au indicat că au sărbătorit 8 Martie, urmat de Mărțișor cu 61,7%, Ziua îndrăgostiților (14 februarie) cu 45,4% și Dragobete cu 29,4%.

Această ordine sugerează o preferință puternică pentru sărbătorile care promovează aprecierea și recunoașterea femeilor, precum și celebrarea relațiilor personale și a tradițiilor culturale.

Popularitatea scăzută a Dragobetelui comparativ cu Ziua Îndrăgostiților ar putea reflecta o influență crescută a culturii occidentale. În general, interesul variat pentru aceste sărbători indică diversitatea modurilor în care oamenii aleg să marcheze momentele importante ale începutului de primăvară.

Cadouri echilibrate, dar mai scumpe la oraș



35,5% din moldoveni au primit și au dăruit un Mărțișor la începutul acestei luni, 18,5% doar au primit și 18,1% doar au oferit mărțișoare. Femeile par să fie mai angajate în acest schimb reciproc, cu 42.9% indicând că atât au primit, cât și au dăruit, în timp ce bărbații au un procent mai scăzut în această categorie, de 26.7%. Bărbații tind să fie mai orientați spre a dărui. 27,2% dintre ei indicând că doar au dăruit, comparativ cu doar 10.5% dintre femei.

Diferențele între mediul urban (37.2% pentru am primit și am dăruit) și rural (34.0% pentru am primit și am dăruit) nu sunt semnificativ de mari, sugerând că tradiția mărțișorului este încă valorizată în întreaga societate.

Pentru cadourile de 8 martie au pregătit bugete mai mari, peste 500 lei, orășenii, fapt ce denotă că aceștea au acces la mai multe surse financiare.

În sate bugetele pentru cadouri, conform sondajului, se încadrează în intervalul 101-500 lei, sugerând o abordare mai conservatoare sau bugete mai limitate.

Majoritatea au preferat să dăruiască flori(43.5%) și ciocolate/bomboane (8.5%), parfum (5.4%). Cadourile mai costisitoare sau personalizate, cum ar fi bijuteriile (2.6%) sau cadourile personalizate (1.7%), sunt mai puțin frecvente, posibil din cauza considerațiilor legate de preț sau de dificultatea de a alege ceva adecvat fără a cunoaște preferințele exacte ale destinatarului.