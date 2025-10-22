Ce au făcut 1.967 gospodari cu EcoVoucherele

Cele mai multe vouchere au fost valorificate de familii cu 2 copii – 1.656 Totodată, 311 de vouchere au fost valorificate de familiile formate din vârstnici de peste 63 de ani. Beneficiarii au fost selectați pe baza criteriilor de eligibilitate și a datelor înregistrate pe platforma compensatii.gov.md.

În această sesiune, familiile beneficiare au achiziționat cu ajutorul EcoVoucher-ului 952 de frigidere și 1.015 mașini de spălat rufe cu o clasă ridicată de eficiență energetică. Înlocuirea aparatelor vechi cu electrocasnice performante reduce consumul de energie și aduce economii la factura de energie electrică de cel puțin două ori.

„Programul aduce deja rezultate concrete — tot mai multe familii reușesc să își reducă semnificativ consumul de energie și să utilizeze economiile pentru alte necesități importante din gospodărie. De la o sesiune la alta, ne propunem să extindem impactul programului și să oferim sprijin direct familiilor care au nevoie de soluții practice pentru reducerea cheltuielilor la energie și creșterea confortului zilnic”, a declarat Ion Muntean, directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă (IP CNED).

Voucherele cu valoare de 6 mii de lei fiecare acoperă până la 70% din costul unui aparat nou – frigider sau mașină de spălat rufe și pot fi utilizate în rețeaua magazinelor partenere. Beneficiarii au la dispoziție livrare gratuită și preluarea echipamentului vechi pentru reciclare.

„Suntem bucuroși să vedem cum EcoVoucher sprijină direct familiile cu copii și persoanele în vârstă din Moldova. Programul oferă soluții practice pentru reducerea costurilor de energie și la creșterea confortului în gospodării. În același timp, promovează eficiența energetică și protecția mediului. Susținem astfel inițiative care aduc beneficii reale atât oamenilor, cât și societății în ansamblu”, a menționat Kamilla H. Kolshus, Chargé d’Affaires a.i. a Biroului Ambasadei Norvegiei la Chișinău.

„Programul EcoVoucher este unul practic, care oferă rezultate imediate în reducerea consumului de energie. Gospodăriile participante sunt ajutate să înțeleagă ce înseamnă un kilowatt-oră (kWh), cum se citește noua etichetă europeană de eficiență energetică și cât pot economisi efectiv la facturile de energie. În același timp, aceste gospodării devin adevărați ambasadori ai tranziției energetice – contribuind la un consum mai redus de electricitate, o cerere mai mică de energie la nivel național și mai puține emisii de CO₂ pentru climă”, a declarat Christian Borchard, managerul de implementare al componentei E4M finanțate de Norvegia în cadrul GIZ.

Beneficiarii de vouchere pot achiziționa în cadrul programului, frigidere (inclusiv cu congelator integrat, clasele energetice A, B, C și D) și mașini de spălat rufe din clasa A. Fiecare electrocasnic achiziționat în cadrul programului corespunde criteriilor de eficiență energetică și standardelor de Conformitate Europeană (CE).

Până în prezent, în cadrul Programului EcoVoucher, aproximativ 39.000 de familii din Republica Moldova au beneficiat de vouchere pentru electrocasnice mari. Doar în ediția din 2025, finanțată de Norvegia, au fost valorificate peste 24.700 de vouchere.

Programul Ecovoucher a fost dezvoltat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul Uniunii Europene. Această ediție a Programului de Vouchere pentru Electrocasnice este implementată de Centrul Național pentru Energie Durabilă în cadrul proiectului „Eficiență Energetică și Energii Regenerabile pentru Moldova” (E4M). E4M este un proiect implementat de GIZ împreună cu Guvernul Republicii Moldova, finanțat de Guvernul Germaniei și cofinanțat de Uniunea Europeană, Norvegia și Danemarca. Ediția curentă a Programului de Vouchere pentru Electrocasnice este finanțată de Norvegia.