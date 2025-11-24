Cca 30 tone de ceai nu au fost admise spre comercializare în Republica Moldova

Un lot importat de „Ceai negru (frunze)” în mărime de 1120 kg a fost reținut și nimicit, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) .

Investigațiile de laborator au stabilit cantități ridicate de reziduuri de pesticid „Dinotefuran”, ceea ce constituie o neconformitate cu legislația din domeniul alimentar.

Inspectorii ANSA au inițiat, imediat, un control inopinat la importator, lotul de ceai fiind reținut și păstrat în condiții ce nu permit accesul la el.

ANSA monitorizează în permanență respectarea limitelor maxime admisibile de reziduuri de pesticide în produsele alimentare de origine vegetală atât de producție internă, cât și din import.

Doar pe parcursul anilor 2024-2025 au fost investigate 958 probe, dintre care 156 probe au prezentat depășiri de reziduuri de pesticide.

Loturile de ceai neconforme nu au fost admise spre comercializare , dar au fost fie returnate în țara de origine –17965 kg, fie nimicite- 13313 kg.