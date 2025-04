Câți bani poți împrumuta în numerar?

Limite pentru plăți în numerar: către alte persoane juridice sau persoane fizice care desfășoară activitate antreprenorială/profesională – 100 000 MDL cumulativ, lunar ;

către persoane fizice care nu desfășoară activitate antreprenorială/profesională – 100 000 MDL cumulativ, lunar, per persoană;

la achiziții de produse agricole de la persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător: 200 000 MDL cumulativ, anual, per persoană, în cazul achiziției de producție vegetală și horticultură; 300 000 MDL cumulativ, anual, per persoană, în cazul achiziției de producție zootehnică (există și alte excepții prevăzute de lege);

plata dividendelor – 100 000 MDL cumulativ, anual, pentru fiecare asociat sau acționar;

acordarea de împrumuturi – 100 000 MDL cumulativ, anual.