Câte familii din Moldova au copii? BNS a calculat

Conform datelor publicate de Biroul Național de Statistică, în mai puțin de o treime din gospodăriile din Republica Moldova cresc copii. 

În 2024, 27% din gospodării găzduiau copii, în timp ce în 73% din acestea nu locuiește nici un copil. 

Din gospodăriile cu copii, cele mai multe – 48%, aproape jumătate, au câte un singur copil; 37% cresc doi copii, iar în 15% din gosdpodării sunt 3 și mai mulți copii. 

Venitul mediu lunar per fiecare membru de familie cu copii a fost de 4597,1 lei în 2024. 

Alte date vedeți în infografic: 

