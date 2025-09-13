Câte buletine de vot și în ce limbi vor ajunge în secțiile de votare

În conformitate cu art. 74 alin. (2) din Codul electoral nr. 325/2022, Comisia Electorală Centrală expediază buletinele de vot birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, prin intermediul consiliilor electorale de circumscripție, într-o cantitate corespunzătoare numărului de alegători din listele electorale de bază.
La stabilirea tirajului pentru secțiile de votare din țară, s-a ținut cont inclusiv de numărul orientativ de alegători care se vor afla în ziua votării în penitenciare, instituții medicale, aziluri de bătrâni, unități militare, sanatorii, case de odihnă și în alte instituții curative staționare, fiind în acest sens mărit numărul buletinelor de vot care vor fi eliberate birourilor electorale ale secțiilor de votare în raza teritorială a cărora se află instituțiile respective.
Comisia electorală centrală a aprobat tipărirea și distribuirea a 2772285 buletine de vot conform solicitărilor CECER.
Pentru a facilita participarea la alegeri a minorităților etnice, s-a stabilit să fie tipărite buletine de vot de asemenea în limbile rusă, găgăuză, bulgară și romani. Astfel în limba romani vor fi tipărite 416 buletine pentru alegătorii din r. Ocnița și Soroca, pentru alegătorii din Taraclia vor fi tipărite în limba bulgară-1827 buletine, iar pentru UTA Găgăuzia – 3400 în limba găgăuză.
|Circumscripția electorală
|Total buletine
solicitate
|Limba română
|Limba
rusă
|Limba găgăuză
|Limba
bulgară
|Limba
romani
|municipală Chișinău nr. 1
|673723
|457089
|216634
|0
|0
|0
|municipală Bălți nr. 2
|99007
|50968
|48039
|0
|0
|0
|raională Anenii Noi nr. 4
|67902
|57241
|10661
|0
|0
|0
|raională Basarabeasca nr. 5
|23541
|13810
|9731
|0
|0
|0
|raională Briceni nr. 6
|58162
|42369
|15793
|0
|0
|0
|raională Cahul nr. 7
|97471
|77118
|20353
|0
|0
|0
|raională Cantemir nr. 8
|48515
|45180
|3335
|0
|0
|0
|raională Călărași nr. 9
|58794
|55354
|3440
|0
|0
|0
|raională Căuşeni nr. 10
|70068
|62523
|7545
|0
|0
|0
|raională Cimișlia nr. 11
|47795
|42934
|4861
|0
|0
|0
|raională Criuleni nr. 12
|58033
|54983
|3050
|0
|0
|0
|raională Dondușeni nr. 13
|30637
|24052
|6585
|0
|0
|0
|raională Drochia nr. 14
|65045
|55617
|9428
|0
|0
|0
|raională Dubăsari nr. 15
|29273
|27457
|1816
|0
|0
|0
|raională Edineț nr. 16
|60810
|43036
|17774
|0
|0
|0
|raională Fălești nr. 17
|67952
|55821
|12131
|0
|0
|0
|raională Florești nr. 18
|67032
|55416
|11616
|0
|0
|0
|raională Glodeni nr. 19
|44495
|34845
|9650
|0
|0
|0
|raională Hîncești nr. 20
|95962
|91088
|4874
|0
|0
|0
|raională Ialoveni nr. 21
|86132
|83833
|2299
|0
|0
|0
|raională Leova nr. 22
|41133
|35672
|5461
|0
|0
|0
|raională Nisporeni nr. 23
|52131
|52131
|0
|0
|0
|0
|raională Ocnița nr. 24
|38297
|21998
|15979
|0
|0
|320
|raională Orhei nr. 25
|96887
|91422
|5465
|0
|0
|0
|raională Rezina nr. 26
|36880
|33180
|3700
|0
|0
|0
|raională Rîșcani nr. 27
|50350
|36648
|13702
|0
|0
|0
|raională Sîngerei nr. 28
|68100
|59071
|9029
|0
|0
|0
|raională Soroca nr. 29
|74325
|64647
|9582
|0
|0
|96
|raională Strășeni nr. 30
|75441
|73691
|1750
|0
|0
|0
|raională Șoldănești nr. 31
|30832
|30832
|0
|0
|0
|0
|raională Ștefan Vodă nr. 32
|54385
|50326
|4059
|0
|0
|0
|raională Taraclia nr. 33
|33408
|3040
|28541
|0
|1827
|0
|raională Telenești nr. 34
|53119
|52958
|161
|0
|0
|0
|raională Ungheni nr. 35
|87475
|77289
|10186
|0
|0
|0
|U.T.A. Găgăuzia nr. 36
|129143
|3400
|122343
|3400
|0
|0
|TOTAL
|2772255
|2117039
|649573
|3400
|1827
|416
La cele 297 secții de votare deschise peste hotarele Republicii Moldova vor fi livrate 864300 buletine, inclusiv 500 în găgăuză, 1500 în ucraineană și 105500 în rusă.