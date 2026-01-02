Casa Națională de Asigurări Medicale(CNAM) raportează ce-a făcut cu banii din asigurarea medicală obligatorie

Anul 2025 a fost marcat prin extinderea volumului și spectrului de intervenții chirurgicale, medicamente compensate, servicii de diagnostic și modernizarea infrastructurii de sănătate.

Pentru a reduce timpul de așteptare și a răspunde mai eficient necesităților populației, CNAM a acoperit financiar:

– aproximativ 14 mii de operații de cataractă, pentru care au fost alocate 159 de milioane lei, cu șapte milioane mai mult decât în 2024;

– peste 7.000 de cazuri de protezare a aparatului locomotor, cu 501 milioane de lei alocați, în creștere cu 49 de milioane față de anul trecut;

– mai mult de 670 de mii de servicii de înaltă performanță, pentru care au fost direcționați peste 408 milioane de lei, cu 71 de milioane mai mult comparativ cu anul trecut;

– servicii medicale paraclinice în valoare de peste 896 milioane de lei în cadrul asistenței medicale primare și specializate de ambulatoriu;

– servicii paliative de peste 106 milioane de lei, cu 11 milioane mai mult față de 2024.

Pentru a sprijini tratamentul continuu al pacienților cu medicamente și dispozitive medicale compensate, CNAM a alocat în anul curent peste 1,2 miliarde de lei. De aceste produse au beneficiat mai mult de 724 de mii de persoane sau aproape fiecare al treilea cetățean al țării. Lista medicamentelor compensate a fost extinsă cu șapte denumiri comune internaționale noi pentru tratarea bolilor cardiovasculare, diabetului, migrenei și osteoporozei.

CNAM a finanțat în premieră trei medicamente costisitoare cu destinație specială pentru boli rare și severe, precum hemofilie și scleroză multiplă.

Prin intermediul programului „Pacientul oncologic”, CNAM a continuat să asigure accesul populației la servicii medicale de înaltă performanță. În 2025 au fost efectuate peste 13 mii de programări prin sistemul informațional de raportare și evidență a serviciilor medicale. În cadrul programului susmenționat, cele mai solicitate au fost tomografiile computerizate, care au reprezentat aproape jumătate din total.

Au fost efectuate mai mult de o mie de servicii medicale de înaltă performanță pentru pacienții oncologici, pentru care CNAM a alocat peste 61 de milioane de lei.

Prevenirea și depistarea precoce a bolilor au rămas priorități majore. Din fondul măsurilor de profilaxie au fost utilizate peste 51 de milioane de lei, inclusiv pentru achiziția vaccinurilor antirabic, antigripal și antihepatitic.

În cadrul examenelor profilactice, aproximativ 10 mii de femei au efectuat screening mamar, peste 7 mii de persoane pentru screening colorectal, peste 10 mii pentru screening pulmonar, iar 11 mii de copii din localitățile rurale au beneficiat de servicii stomatologice oferite de echipele mobile de medici.

CNAM a finanțat, de asemenea, proiecte pentru prevenirea HIV, profilaxia tuberculozei, reducerea riscurilor asociate consumului de tutun și substanțe chimice, prevenirea hepatitelor virale și promovarea unui mod de viață sănătos.

În 2025 au fost implementate în jur de 100 de proiecte investiționale, pentru care CNAM a alocat peste 71 de milioane de lei din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici. Investițiile au îmbunătățit condițiile de tratament și de muncă, au optimizat spațiile medicale și au contribuit la reducerea cheltuielilor energetice.

Asigurarea serviciilor medicale accesibile și infrastructură modernă, în beneficiul populației din întreaga țară, are la bază contribuția fiecărui cetățean care are în posesie polița de asigurări medicale.