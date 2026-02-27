Cartușe ascunse într-o pungă cu dulciuri, descoperite în Vama Albița

În timpul unui control de frontieră la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, polițiștii de frontieră români, împreună cu lucrători vamali, au găsit 50 de cartușe nepercutate calibru 22 LR ascunse într-o pungă cu dulciuri într-un autocar ce circula pe ruta Republica Moldova-Italia, informează Știri Botoșani.

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 26 februarie, în jurul orei 05:00, când la control s-a prezentat un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 31 de ani, aflat la volanul autocarului. În baza profilului de risc, autoritățile au dispus efectuarea unui control amănunțit, iar scanarea bagajelor a scos la iveală muniția disimulată într-un colet care părea o simplă pungă cu dulciuri.

Șoferul nu a putut prezenta documentele legale pentru transportul coletului și a declarat că îl ducea la solicitarea unei conaționale, fără să cunoască ce conține. În urma verificărilor, anchetatorii au identificat o femeie de 31 de ani, cetățean moldovean, care a precizat că a preluat pachetul pentru a-l transmite unei persoane aflate în Italia.

Cercetările au fost realizate cu sprijinul specialiștilor Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Vaslui, al criminaliștilor Poliției de Frontieră și al structurilor de combatere a migrației ilegale și infracționalității transfrontaliere. Întreaga cantitate de muniție a fost ridicată, iar ancheta continuă sub aspectul infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și munițiilor și tentativă de contrabandă calificată, dosarul urmând să fie înaintat pentru soluționare autorităților competente.