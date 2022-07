Care este soarta proiectelor investiționale râvnite de raionul Criuleni?

Unul dintre proiectele investiționale pe care și le-a pus drept scop autoritatea raională să le realizeze în actualul mandat ține de utilizarea spațiilor fostei școli profesionale nr. 84 din or. Criuleni, situată pe bd. Biruința. În aceste spații, ne informează Pavel Spînu, președintele raionului, ar putrea fi deschis un incubator de afaceri (în blocul de studii) și apartamente sociale (în cele două cămine).

Într-o ședință comună, care a avut loc la Criuleni în această săptămână, cu participarea membrilor comisiei protecție socială, sănătate și familie din Parlamentul Republicii Moldova, Pavel Spînu a pus în discuție, a câta oară, și soarta clădirii fostei maternități de pe teritoriul spitalului, care a devenit păragină, fiind abandonată exploatarea ei încă de prin anul 1998. Conform viziunii autorităților raionale și unei schițe de care dispune, aceste spații de cca 10 mii de metri pătrați ar putea fi adaptate pentru un azil de bătrâni de însemnătate republicană, cu capacitatea de până la 1000 de persoane. Ana Oglindă, deputată și membră a comisiei parlamentare, medic de specialitate, prezentă la acea ședință, a replicat, însă, că actualele tendințe de îngrijire a persoanelor în etate nu presupun crearea unor asemenea aziluri mari, ci, dimpotrivă, instituirea unor servicii comunitare mici, în care oamenii în etate să nu se simtă segregați, dar implicați în viața societăți. Prin urmare, un proiect de azil republican puțin probabil să-și găsească susținerea, inclusiv financiară.

Însă secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Lilia Dabija, într-un răspuns semnat la 17 iulie 2022, informează autoritățile criulenene că în temeiul unui Acord de Grant dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea asistenței tehnice ”Activități preparatorii aferente construcției locuințelor sociale”, ministerul a inclus obiectul dat – fosta maternitate construită în 1986 – în acest studiu de fezabilitate, pentru că, pe lângă construcția locuințelor sociale, grantul va putea fi utilizat și pentru reabilitarea căminelor studentești și contrucția azilurilor pentru bătrâni.

În anul 2020, ex-premierul Ion Chicu, vizitând raionul și spitalul, spunea, potrivit mesager.md, că fosta maternitate ar putea fi reabilitată în scopuri economice, care ar avea ca element sănătatea oamenilor. Fosta directoare a spitalului, Aurelia Roman, vedea oportun să fie organizate în aceste spații un centru de reabilitare medicală neurologică, cardiologică, prin parteneriate publice private.

Alta, însă, este situația privind proiectul platformei industriale multifuncționale sau parcului industrial, mult râvnit de către conducerea raionului Criuleni chiar de la începutul actualului mandat. După cum ne-a comunicat Pavel Spînu, după mai multe adresări la autoritățile centrale, vizite ale prim-miniștrilor la Criuleni și solicitări la diferite ministere, nu are, deocamdată, identificat un teren pe care ar putea fi construită o astfel de unitate economică.

”Nu am avansat aproape cu nimic, am pierdut timp și am rupt încălțămintea, cheltuit combustibil, făcând drumuri la Guvern” – și-a exprimat președintele regretul. Lipsa unui acord cu autoritățile centrale în vederea identificării unui teren public pentru parcul industrial, consideră Pavel Spînu, a făcut ca raionul Criuleni să rateze mai multe ocazii de a găzdui niște întreprinderi, care ar fi adus venituri la buget și locuri de muncă.

Întrebat dacă are o listă de potențiali investitori în acest parc, Pavel Spînu a spus că ”un antreprenor vine într-un parc deja construit”. În acest sens, r. Criuleni ar fi ratat instalarea pe teritoriul său a importante obiecte de infrastructură industrială cum ar fi o filială a unei uzine producătoare de utilaj pentru industria prelucrătoare de petrol – filială a zonei economice libere Ploiești. Investitorii români erau dispuși să instruiască muncitori, inclusiv să deschidă la școala profesională din Criuleni grupe pentru instruirea tinerilor. Un alt antreprenor care nu a ajuns rezident la Criuleni ar fi din Ungaria, și intenționa să construiască o fabrică pentru prelucrarea, ambalarea, exportul semințelor în UE. Aceștia au găsit spațiu în R. Moldova, dar nu în r. Criuleni. Deja spațiu pentru fabrica de prelucrare a Subproduselor de origine animalieră (SOA) s-a găsit pe un teren al Stațiunii Didactice Experimentale Criuleni, care este în subordinea Agenției Proprietății Publice (APP).

S. Cernov