„Caravana alăptării” a poposit la Criuleni

Luni, 9 august, 2021, în curtea Spitalului din or. Criuleni, s-a desfăşurat primul eveniment din seria de evenimente de promovare a alăptării la sân a copiilor, ca fiind cea mai eficientă metodă de alimentaţie pentru ca nou-născuţii să crească şi să se dezvolte armonios.

Mesajul campaniei este „Protejați alăptarea. E o responsabilitate comună!”. Campania se desfășoară în contextul Săptămânii Mondiale a Alăptării (SMA), care are loc anual în perioada 1-7 august, în peste 175 de țări ale lumii.

La eveniment a participat şi tânăra mamă, Eugenia Brînza, care a declarat: „Este primul eveniment de acest gen la care particip și sunt bucuroasă că am venit la această lecție deschisă, care a fost foarte benefică pentru mine, proaspătă mămică. Eu venisem cu multe întrebări, citisem informații despre alăptare pe internet, dar sfaturile și recomandările specialiștilor au confirmat informațiile din alte surse. Aici am aflat despre tehnicile de alăptare, alimentație, contraindicații și alte aspecte importante, privind alăptarea. Am discutat și cu alte mămici la eveniment și am aflat și povestea lor, unele având deja experiență în alimentația naturală.”

Alimentația naturală este, astfel, o responsabilitate a fiecărei familii, dar și a întregii societăți.Aceasta este concluzia primului eveniment de informare și promovare a alăptării din cadrul Caravanei Alăptării cu mesajul „Protejați alăptarea. E o responsabilitate comună!”.

Campania este organizată de Ministerul Sănătății, Biroul Organizația Mondială a Sănătății (OMS) din Republica Moldova, UNICEF Moldova cu sprijinul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare.

La 9 august 2021, la Spitalul raional din Criuleni, mai mulți părinți cu copii mici, dar și mămici care alăptează sau sunt în așteptarea bebelușilor, au aflat informații și recomandări utile, privind avantajele alimentației naturale atât pentru copii, cât și pentru mame. Potrivit statisticilor, alăptarea optimă ar reduce rata deceselor la copiii sub 5 ani și ar putea salva viețile a 823.000 de copii la nivel mondial. Însă mai puțin de 40% dintre copiii sub vârsta de șase luni sunt alăptați exclusiv, date ce continuă să crească din cauza unor bariere pe care le întâlnesc mamele în procesul alăptării, fie lipsa de sprijin în familie, fie accesul redus la consiliere calificată, fie cunoștințele insuficiente despre beneficiile laptelui matern.



Dr. Miljana Grbic, reprezentantul OMS în Republica Moldova: „Alăptarea este cel mai bun început de viață pentru orice sugar și aduce beneficii pe tot parcursul vieții atât pentru mamă, cât și pentru bebeluș. OMS recomandă inițierea alăptării în decurs de 1 oră de la naștere, alăptarea exclusivă la sân în primele 6 luni de viață și continuarea alăptării până la 2 ani a copilului. Ratele de alăptare exclusivă sunt mai mici în regiunea europeană a OMS – aproximativ 13% din nou-născuți sunt alăptați exclusiv în primele 6 luni. Existe evidențe clare ce indică faptul că alăptarea asigură o creștere optimă și joacă un rol în protejarea împotriva supraponderalității și obezității în copilărie și a riscului de a face o boală netransmisibilă mai târziu. De aceea, alăptarea este o responsabilitate comună și trebuie protejată”.

Ninel Revenco, profesor universitar, Comisia de specialitate MSPMS în domeniul pediatriei: „Alimentația naturală a fost din toate timpurile cea mai bună metodă de a crește copii sănătoși. Alăptarea aduce beneficii nu doar copiilor, dar și mămicilor și întregii societăți. Îndemnul nostru în calitate de specialiști este să susținem alimentația naturală în primele 6 luni, cel puțin. Prin intermediul acestor evenimente, ne dorim ca mesajul nostru să ajungă la cât mai mulți părinți, să-i informăm, să-i sprijinim, să-i ajutăm să-și crească copiii sănătoși.”

În cadrul evenimentului mai mulți specialiști calificați din domeniul pediatriei și neonatologiei au îndrumat mămicile cu privire la modalitățile corecte de alăptare și au îndemnat tații să se implice în susținerea și încurajarea alăptării.

Totodată, în cadrul instruirii a avut loc și o discuție deschisă la subiectul „Vaccinarea femeilor gravide și a celor care alăptează”, unde experții au oferit beneficiarilor răspunsuri la întrebările despre vaccinarea în timpul sarcinii sau alăptării.

Alexei Ceban, medic epidemiolog, coordonator programe, Biroul OMS Moldova: „În Republica Moldova, mai multe femei însărcinate și care alăptează au fost deja vaccinate, fără a avea reacții adverse. Specialiștii și personalul medical vă pot informa zilnic despre noile date științifice, care la momentul actual duc la aceeași concluzie – trebuie să ne vaccinăm. S-a demonstrat că vaccinul aplicat femeilor însărcinate sau celor care alăptează este la fel de eficient și nu există motive de îngrijorare sau teamă. În schimb, este neapărat să consultăm medicul înainte de a ne vaccina. Așadar, recomand cu încredere vaccinarea femeilor însărcinate sau mămicilor care alăptează pentru a preveni răspândirea COVID-19, dar și pentru a-și menține starea de sănătatea.”

Participanții au avut posibilitatea să facă schimb de idei și experiențe personale cu alți părinți pe subiecte de interes: practici corecte de inițiere a alăptării, avantajele demonstrate științific ale alăptării, beneficiile laptelui matern pentru sănătate fizică și psihică, modul în care pot fi prevenite complicațiile etc.

Evenimentele de informare vor continua în alte 5 orașe din țară: Fălești (11 august), Strășeni (13 august), Cimișlia (16 august), Drochia (18 august) și Vulcănești (20 august).