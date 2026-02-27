Captură de 5,5 milioane de țigarete la Sculeni. Percheziții într-un dosar de contrabandă

O captură semnificativă de produse din tutun a fost înregistrată la postul vamal de frontieră Sculeni, unde autoritățile au dejucat o tentativă de scoatere ilicită din țară a unei cantități considerabile de țigarete.

Acțiunea a fost realizată de funcționarii postului vamal Sculeni, în cooperare cu ofițerii Serviciului Vamal și angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Potrivit materialelor cauzei, pe direcția ieșire din Republica Moldova s-a prezentat la control un autocamion condus de un cetățean moldovean în vârstă de 57 de ani, care se deplasa spre Federația Rusă. În baza analizei de risc, mijlocul de transport a fost selectat pentru un control vamal detaliat.

În urma verificărilor, au fost depistate țigarete nedeclarate, cantitatea estimativă depășind, la această etapă, 5.500.000 de unități. Volumul exact urmează să fie stabilit în cadrul acțiunilor procesuale.

În continuarea investigațiilor, oamenii legii desfășoară 14 percheziții pe teritoriul municipiului Chișinău și în alte localități ale țării. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul contrabandei cu țigări.

La această etapă, urmărirea penală este în desfășurare, iar autoritățile anunță că vor reveni cu informații suplimentare după finalizarea măsurilor procesuale.