Cântăreața italiană Ornella Vanoni a murit la vârsta de 91 de ani

22 noiembrie 2025
Ornella Vanoni, una dintre cele mai emblematice voci ale muzicii italiene, a decedat la 91 de ani, în locuința sa din Milano, în urma unui stop cardiac, relatează Reuters.

Cu o carieră întinsă pe peste șapte decenii, Vanoni a înregistrat peste 100 de albume și a vândut mai mult de 55 de milioane de discuri, fiind considerată una dintre cele mai influente artiste italiene ale secolului XX. Artista era apreciată pentru stilul său unic, o fuziune între pop, jazz și bossa nova. Melodiile sale celebre, precum „Senza Fine” și „L’appuntamento”, au devenit parte din patrimoniul cultural al Italiei, ultima cunoscând o revenire majoră după includerea în filmul Ocean’s Twelve.

Publicația spaniolă El País subliniază că decesul artistei marchează sfârșitul unei ere pentru cântecul de autor italian, Vanoni rămânând un reper pentru generații întregi de interpreți.

