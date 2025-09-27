Alegeri parlamentare

Când vor fi prezentate rezultatele preliminare oficiale ale scrutinului

Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că duminică, 28 septembrie 2025, în ziua desfășurării alegerilor parlamentare, vor fi organizate briefinguri de presă și difuzate informații de interes public, la următoarele ore: 08:00, 12:00, 16:00, 19:00 și 21:30 – informează Comisia Electorală Centrală (CEC).

De asemenea, luni, 29 septembrie 2025, la ora 10:00, CEC va organiza un briefing special, în cadrul căruia vor fi prezentate rezultatele preliminare oficiale privind desfășurarea scrutinului.

Potrivit instituției, la necesitate, vor fi convocate briefinguri suplimentare și emise comunicate de presă.

Toate briefingurile vor avea loc în sala de ședințe a CEC, situată pe str. Vasile Alecsandri 119, etajul 3, municipiul Chișinău.

