Când va începe activitatea noul Parlament?

Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova și-au ales noii reprezentanți în Parlament. Dar scrutinul nu înseamnă finalul procesului electoral, ci doar începutul unui parcurs legal și politic care va duce la formarea noului Legislativ și a unui nou Guvern.

De la numărarea voturilor la validarea mandatelor

Primul pas după închiderea urnelor este centralizarea rezultatelor. Comisia Electorală Centrală are la dispoziție cinci zile pentru a totaliza voturile și a întocmi raportul oficial. În această perioadă pot fi depuse cereri de renumărare. Ulterior, dosarul este transmis Curții Constituționale, care în termen de zece zile decide dacă validează sau anulează alegerile. Hotărârea trebuie publicată rapid, în Monitorul Oficial, pentru a conferi legitimitate noilor deputați.

Convocarea noului Parlament

După validare, Președintele Republicii convoacă Parlamentul în ședința de constituire, în maximum 30 de zile de la alegeri. Atunci, Legislativul devine funcțional, iar Curtea Constituțională prezintă raportul care confirmă legalitatea acestuia.

Alegerea conducerii

Una dintre primele sarcini ale noilor deputați este alegerea Președintelui Parlamentului, a vicepreședinților și a Biroului permanent. Totodată, în această etapă se constituie fracțiunile parlamentare, proces care trebuie finalizat în cel mult zece zile de la prima ședință.

Formarea Guvernului

După consultările politice, șeful statului desemnează un candidat la funcția de prim-ministru. Acesta are la dispoziție două săptămâni pentru a prezenta lista miniștrilor și programul de guvernare. Votul de încredere al Parlamentului este decisiv: fără el, Guvernul nu poate funcționa.

Învestea Executivului

Dacă echipa guvernamentală obține sprijinul deputaților, urmează învestirea oficială. În maximum 14 zile, Președintele semnează decretul, iar miniștrii depun jurământul. Abia atunci noul Guvern intră efectiv în funcție.

Scrutinul din 28 septembrie a deschis, așadar, un nou ciclu politic. Urmează o perioadă de negocieri și decizii esențiale, care vor arăta cum se conturează viitoarea guvernare.