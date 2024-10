Când se vor acorda compensații la căldură pentru sezonul 2024-2025? (video)

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a spus, într-un briefing de presă, că în anul curent cetățenii se vor putea înscrie pentru a primi compensații la căldură pe parcursul întregii luni noiembrie.

Mărimea compensației va depinde de veniturile familiei și numărul de membri. Ministrul nu a precizat de câți bani are nevoie Guvernul în acest an pentru a compensa cheltuielile pentru sezonul rece, motivând că încă se mai discută detaliile. Pentru a beneficia de ajutor, cetățenii trebuie să se înscrie în sistem, așa cum au făcut-o și în anii precedenți. ”În ultimele două sezoane reci, am avut aproximativ 700.000 de gospodării în sistem” – a spus Buzu.

Urmăriți declarațiile video:

Sursa video: serviciul de informare și comunicare cu mass-media al MMPS.