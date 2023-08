Când părerea beneficiarilor contează succesul e dublu

Biblioteca din s. Ustia este un centru viu, deschis și primitor pentru toți, unde poți găsi lecturi de toate tipurile, de la clasice sau fantasy, până la materiale legislative.

Dacă ar fi să compar cu perioada când eram eu copil și acum, astăzi copii au o bibliotecă mult mai frumoasă, cu noi tehnologii informaționale, care prestează o sumedenie de servicii, mai ales ceea ce ține de petrecerea timpului lor liber. Biblioteca deja nu mai este încăperea cea sumbră, unde doar se împrumută și se citește, iar toată lumea trebuie să stea în liniște. În prezent, biblioteca este un centru informațional, mai atractiv, însă tot timpul este loc pentru mai mult și mai bine – spune doamna bibliotecară din s. Ustia, r-nul Dubăsari, Alexandra Crăciun.

Anual, în satul Ustia este alocată o sumă de aproximativ 30-35.000 de lei pentru a reînnoi stocul de cărți disponibile pentru împrumut sătenilor. Per general, numărul de achiziții depinde de prețul de pe piață. De exemplu în 2021 au fost achiziționate 194 de cărți, în sumă de 28.000 de lei, în timp ce în următorul an pentru suma de 38.000 au fost procurate 211 cărți. Fondul de carte se completează datorită susținerii APL și uneori, prin intermediul proiectelor câștigate.

Achiziția noilor cărți are la bază doleanțele beneficiarilor. Pe parcursul anului solicitările cititorilor sunt înregistrate și luate în considerație, mai cu seamă literatura din domeniile și categoriile de care biblioteca încă nu dispune. În ultima perioadă, cele mai solicitate sunt cărțile despre: psihologie, business și administrare, psihosomatică și legislația în vigoare.

– Grupa cea mai activă de beneficiari după vârstă, sunt copii între 5 și 18 ani, pe al doilea loc sunt studenții, iar în cele din urmă oamenii în etate. Preferințele copiilor și preadolescenților oscilează, dar de cele mai multe ori, cele mai îndrăgite genuri literare de către aceștia sunt: literatura artistică, romanele și cărțile incluse în curricula școlară. Deși sunt mai puțini numeric, cca 160 și oamenii de vârsta a treia, nu încetează să viziteze biblioteca. Preferințele lor diferă, dar majoritatea optează pentru: jurnale/reviste de sănătate, ziare și romane de dragoste, inclusiv în limba rusă. – spune dna Alexandra Crăciun

Având statut de Centru Comunitar, biblioteca prestează o gamă largă de servicii, inclusiv oferind instruire de alfabetizare digitală și acces la tehnologiile informaționale. Anul trecut, Biblioteca publică Teritorială Ustia a fost parte a proiectului “Acces la informație pentru tânăra generație”, ulterior dobândind șase stații de lucru. Scopul acestui proiect a fost sporirea accesului populației la servicii publice și sociale de calitate și a fost atins, după cum observă beneficiarii.

Alina Stavilă, este studentă, are 19 ani și rămâne o vizitatoare fidelă a bibliotecii locale: “Biblioteca este un centru important în viața fiecărui tânăr fiind cea ce lărgește viziunile, te face să descoperi bogăția culturală și intelectuală. Cel puțin, mie aceasta mi-a oferit un spațiu magic în care cuvintele au prins viață. Țin minte și acum prima vizită la bibliotecă, de unde am ieșit cu un manual de poezii în mâini și cu o încântare fabuloasă de a descoperi lumea cărților.. În prezent biblioteca nu este doar o colecție de cărți, ci și un hub social și educațional care conectează mințile și încurajează dezvoltarea personală.”

Doamna învățătoare Viorica Cernei, are 56 de ani și apreciază schimbările apărute în activitatea bibliotecii: „În ultimii ani bugetul bibliotecii s-a mărit și avem o deosebită plăcere că avem oportunitatea de a ne alege pentru lectură cele mai valoroase, captivante cărți. Aici găsim și multă literatura care ne vine în ajutor nouă, învățătorilor, pentru a ne pregăti pentru o adunare cu părinții, pentru o oră de dirigenție pe diferite subiecte. Am observat, că și mulți elevi sunt cititori activi la biblioteca sătească, deoarece acolo este o varietate mai mare de cărți din literatura pentru copii națională și internațională. Vreau să menționez și munca asiduă pe care o depune doamna bibliotecară, Crăciun Alexandra, pentru că fiecare vizită la bibliotecă să devină o plăcere și pentru copii, și pentru adulți.”

Dumitriţa Guvir, studentă, 19 ani recunoaște: “Despre biblioteca noastră din sat am doar păreri bune. Are un sortiment bogat de cărți, mereu găsesc ce-mi dorește sufletul. Un lucru de milioane la biblioteca noastră este că bibliotecara este într-o legătură strânsă cu iubitorii de lectură, deoarece mereu are grijă de preferințele noastre și dacă nu găsim acea carte pe care o vrem la moment, peste o săptămână ea este deja în bibliotecă,. Astfel nu faci cheltuieli ca să procuri cartea dorită. Poți să citești chiar în bibliotecă, în sala de lectură. E un loc liniștit și plin de cărți pe gustul tuturor. Mereu zic „dacă nu-ți place să citești, înseamnă că încă nu ți-ai găsit cartea.”

Diana Targon, educatoare, 35 de ani spune: „Da, îmi place să citesc cărți bune! Îmi place să le inspir mirosul și să răsfoiesc filă cu filă. Și pentru că nu pot cumpăra toate cărțile pe care doresc să le citesc, în mod regulat merg la biblioteca locală pentru a mă delecta cu câteva cărți bune. Să citesc şi să frecventez biblioteca în timpul liber a devenit o obişnuinţă. Aici pot găsi rapid cărți despre aventuri, romane istorice, poezii și povestiri scurte. Chiar dacă nu am o preferință pentru un anumit autor sau pentru un anumit gen de literatură, întotdeauna găsesc ceva special pentru a mă răsfăța și a-mi ocupa timpul liber. Am o deosebită plăcere să mă aflu printre rafturile cu cărți minunate și nu în ultimul rând să stau la sfat cu doamna bibliotecară, fiind o fire pozitivă și comunicabilă. Lectura e hrană pentru suflet. Și ca să-mi alimentez sufletul cu liniște și împăcăciune, mă desprind de grijile cotidiene și mă afund în istoria unui roman. Voi fi și în continuare un vizitator exemplar al bibliotecii din motivul că mă simt confortabil acolo.”

Ana Sclifos, elevă, 14 ani apreciază că: „Atunci când am nevoie de o recomandare sau ajutor pentru a găsi o carte, bibliotecara este mereu gata să mi-l ofere. De asemenea, îi pot împărtăși impresiile despre ultimele mele lecturi. Apreciez foarte mult faptul că ia în considerație interesele și cererile cititorilor atunci când achiziționează cărți. Biblioteca locală este un loc minunat pentru mine și cred că trebuie sprijinită și promovată!”.

La bibliotecă ustienii vin nu doar pentru cărți, servicii digitale, dar și pentru a răvăși amintirile. Sala amenajată cu genericul „Casa Mare” a apărut din dorința sătenilor de a avea la dispoziție spre admirație valorile naționale și locale și a le păstra, promova, dat fiindcă localitatea deocamdată nu dispune de un muzeu.

Alexandra Beșleaga, spune că: „”Casa Mare” găzduiește exponate care au și peste 50 de ani, începând de la mobilier, covoare, prosoape felurite și sfârșind cu perne brodate, ș.a.m.d. Sala este foarte vizitată mai cu seamă, de către tinerii din localitate și nu numai. Exponatele sunt privite cu viu interes și de copiii născuți în străinătate, care vin împreună cu părinții în ospeție la bunei.”

Gabriela Bradu, stagiara Est-Curier

