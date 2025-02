Campania „Să învățăm împreună!” a ajuns și la Criuleni (foto, video)

În cadrul campaniei naționale „Să învățăm împreună!”, desfășurate de către Ministerul Educației și Cercetări, Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, cu suportul UNICEF Moldova, la Criuleni, pe 20 februarie, a fost organizată o platformă de discuții la tema educației incluzive. După cum anunța la deschidere gazda evenimentului, Elvira Bulgac, șefa Structurii de Asistență Psihopedagogică (SAP) din r. Criuleni, specialiști din domeniul educației urmau să discute despre educația incluzivă în cadrul a două paneluri. Primul a fost dedicat colaborării intersectoriale pentru susținerea și promovarea educației incluzive, iar cel de-al doilea a abordat parteneriatul școală-familie-comunitate în drumul spre afirmarea unor instituții de învățământ ca fiind incluzive.

Conform datelor prezentate de către Elvira Bulgac, șefa SAP Criuleni, instituția are în evidență 398 de elevi cu cerințe educaționale speciale (CES), dintre care 96 sunt cu dizabilități, 63 – cu grad sever de dizabilitate, 16 copii diagnosticați cu autism, 3 copii cu tulburări de auz, cu sindromul Down – 2 copii, cu paralizie cerebrală infantilă -18 copii, cu retard psihoverbal – 21 de copii. În grădinițele din raion sunt incluși 57 de copii cu CES, inclusiv cu autism – 5 , cu sidromul Down – 3, cu paralizie cerebrală infantilă – 4, cu tulburări de auz – 3 copii (cu implant cohlear), alte afecțiuni. Lidia Lupașcu, șefa Direcției Educație Criuleni, a menționat că școala trebuie să asigure acces la educație pentru toți copiii, de aceea prin Centrele de resurse pentru educația incluzivă, care sunt în școli, se asigură o mare parte din servicii, dar totuși nu toți au acces la serviciile unui logoped sau psiholog. „Noi îi etichetăm ușor „copil cu CES”, dar cu cerințe speciale sunt și cei hiperactivi, și cei care nu prea vor să se includă, sau sunt talentați și au nevoie de mai multă atenție din partea noastră. Copilul este cel care trebuie să beneficieze de atenția noastră sporită, noi suntem cei care ținem soarta copilului în mâini”, spunea Lidia Lupașcu, drept apel la implicare adresat tuturor profesioniștilor.

În cadrul celor două paneluri de discuții au fost abordate aspecte pozitive și provocările procesului de incluziune, serviciile de suport, serviciile educaționale disponibile în localități și în raion, colaborarea intersectorială, colaborarea cu familia, angajarea tinerilor cu CES în câmpul muncii. La final comunitatea educațională prezentă a adoptat o rezoluție prin care și-au asumat angajamente concrete privind facilitarea și promovarea incluziunii educaționale.

La eveniment au participat reprezentantul Guvernului Simion Pădurean, conducerea raionului Criuleni în persoana președintelui raionului Alexandru Carțîn, care au declarat că o fac din dorința de a susține profesioniștii din domeniul educației incluzive și persoanele cu dizabilități. Inga Grosu, consultantă principală în Direcția management în învățământul general din cadrul Direcției generale politici în învățământul general, Ministerul Educației și Cercetării, a spus că mesajul evenimentului „Să învățăm împreună!” este și un îndemn să fim mai empatici și mai toleranți, astfel ca să eliminăm barierele și stereotipurile precum că educația incluzivă ar fi doar pentru copii cu cerințe educaționale speciale și dizabilități. „În esență, educația incluzivă este despre asigurarea dreptului la educația tuturor copiilor, în medii comune de învățare. Raionul Criuleni are o experiență foarte frumoasă în acest domeniu, iar rolul MEC este asigurarea domeniului cu suport materiale și tehnologii asistive pentru copii cu dizabilități senzoriale, intelectuale, crearea serviciilor de suport în grădinițe (psiholog, psihopedagog, cadre didactice de sprijin)”.

În acest context, Aliona Doni, metodistă în cadrul Direcției Educație Criuleni pe domeniul educației timpurii a anunțat că după mult lobby, din acest an, grădinițele au dreptul de a angaja specialiști precum psihologi, logopezi sau kinetoterapeuți, ceea ce va crește calitatea educației pentru toți copiii.

Elena Nastas, șefă adjunctă a CRAP, a spus că incluziunea se compune din accesibilitate, servicii de suport, dotarea centrelor de resurse pentru educația incluzivă pentru a facilita procesul de învățare pentru toți copiii, crearea și menținerea stării de bine a copiilor și cadrelor didactice, unui mediu prietenos și sigur.

În r. Criuleni sunt 29 de instituții de învățământ: 2 școli primare, 21 de gimnazii și 6 licee, în care-și fac studiile 7020 de elevi, instruiți de aproximativ 1000 de cadre didactice.