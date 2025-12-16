CulturalDubăsariEst-Curier

Campania „Hai acasă de Crăciun” va aduce un concert la Molovata. Raionul Criuleni, omis din lista evenimentelor

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 16 decembrie 2025
60 1 minut pentru citire

Ministerul Culturii anunță despre lansarea campaniei „Hai Acasă de Crăciun”, și promite că circa 40 de localități din țara vor avea parte de spectacole muzicale, în perioada 18 decembrie 2025 – 15 iuanuarie 2026. 

Printre colectivele incluse în program sunt ansamblurile „Joc”, „Lăutarii”, „Kadinja”, „Fluieraș”, „Mugurel”, „Folclor”, „Millenium”, Orchestra Națională de Tineret, precum și artiști independenți.

Administrațiile publice locale sunt încurajate să completeze programul artistic cu activități specifice: târguri și expoziții de artizanat, concerte cu artiști locali sau ateliere interactive.

Primul concert din cadrul programului va avea loc pe 18 decembrie, la Sărata-Galbenă, Hîncești.

În raionul Dubăsari, conform listei anexate la comunicatul Ministerului Culturii, mai exact, în satul Molovata, la 27 decembrie, melomanii sunt așteptați la un recital susținut de interpreții Mihai Ciobanu și Anișoara Puică. 

Conform planului ministerial, în raionul Criuleni, deocamdată, nu este agreat nici un eveniment cultural, în cadrul acestei campanii. 

Lista concertelor:

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 16 decembrie 2025
60 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Fost procuror la Criuleni, acum – procuror general interimar, audiat de comisia vetting. Ce clarificări a solicitat comisia

12 decembrie 2025

Mai multe organizații de mediu cer stoparea extinderii plantațiilor de salcâm. Vezi care e motivul

11 decembrie 2025

De Ziua Drepturilor Omului, la Criuleni s-a vorbit despre drepturi și violența psihologică

11 decembrie 2025

Alertă la Centrul de plasament din Cocieri

10 decembrie 2025
Back to top button