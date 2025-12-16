Campania „Hai acasă de Crăciun” va aduce un concert la Molovata. Raionul Criuleni, omis din lista evenimentelor

Ministerul Culturii anunță despre lansarea campaniei „Hai Acasă de Crăciun”, și promite că circa 40 de localități din țara vor avea parte de spectacole muzicale, în perioada 18 decembrie 2025 – 15 iuanuarie 2026.

Printre colectivele incluse în program sunt ansamblurile „Joc”, „Lăutarii”, „Kadinja”, „Fluieraș”, „Mugurel”, „Folclor”, „Millenium”, Orchestra Națională de Tineret, precum și artiști independenți.

Administrațiile publice locale sunt încurajate să completeze programul artistic cu activități specifice: târguri și expoziții de artizanat, concerte cu artiști locali sau ateliere interactive.

Primul concert din cadrul programului va avea loc pe 18 decembrie, la Sărata-Galbenă, Hîncești.

În raionul Dubăsari, conform listei anexate la comunicatul Ministerului Culturii, mai exact, în satul Molovata, la 27 decembrie, melomanii sunt așteptați la un recital susținut de interpreții Mihai Ciobanu și Anișoara Puică.

Conform planului ministerial, în raionul Criuleni, deocamdată, nu este agreat nici un eveniment cultural, în cadrul acestei campanii.

Lista concertelor: