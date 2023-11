Campania de informare a trecut și pe la CS Hrușova

Beneficiarele de servicii medicale, prestate de către Centrul de Sănătate Hrușova, pe parcursul lunii octombrie 2023, au avut parte de instruiri la tema prevenirii precoce a cancerului mamar. Pe lângă cunoștințe și informații utile, boșcănencele, hrușovencele și zăicănencele au beneficiat și de examen al unor medici specializați mamologi-oncologi, de la Institutul Oncologic.

După cum ne-a informat Oxana Trocin, șefa Centrului de Sănătate Hrușova, de examinarea glandelor mamare și de consultații au fost interesate 53 de femei din com. Boșcana, 60 de femei din com. Hrușova și 12 femei din s. Zăicana.

„La examinarea glandelor mamare și-au oferit serviciile Oxana Odobescu, medic chirurg oncolog-mamolog, asistentă universitară la USMF „N. Testemițanu”, și Natalia Manea, mamolog-oncolog de la Institutul Oncologic. Femeile au fost informate privind factorii de risc, simptomele clinice ale cancerului glandelor mamare. Ne-am străduit să sensibilizăm cât mai multe femei care să conștientizeze importanța sănătății lor și în special a glandelor mamare. Am distribuit pliante informative și fundițe roz, care sunt simbol al luptei femeilor cu cancerul de sân. Consulațiile gratuite pentru femei au fost organizate de echipa Run Pink Moldova – o comunitate care sprijină femeile ce trec prin cancer mamar” – ne-a informat Oxana Trocin.

Argumentul că printr-un control medical realizat la timp cancerul poate fi depistat și vindecat a fost cel mai des invocat în discuțiile cu femeile de diferite vârste, care au răspuns apelului medicilor de familie să participe la instruiri și consultări.

„Am fost sunată de asistenta medicală care mi-a spus că avem posibilitate să ne examinăm gratuit glandele mamare. Era sâmbătă, zi liberă, și am zis, de ce să nu profit de ocazie. Mai întâi am avut o convorbire cu medicul oncolog, am aflat multe lucruri interesante, ne-a spus unde să luăm seama, la ce semne să fim atente, și dacă le observăm, să ne adresăm cât mai curând posibil medicului. După instruire a urmat consultația individuală. Eu am grijă să-mi fac un control medical în fiecare an. Dar și aici am mers, pentru că am considerat că este important” – a spus dna Elena Samoilă, una dintre boșcănencele care a beneficiat de examen.

Campania a avut motto-ul „Mergi la control acum! Află că ești bine!”, iar necesitatea acestor activități reiese din statisticile, potrivit cărora una din opt femei riscă să dezvolte cancer la glanda mamară. Cancerul de sân, depistat în stadii incipiente, are şanse de vindecare în proporție de 95%.