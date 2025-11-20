Camion cu muniții din Republica Moldova reținut la vama Albița

Un camion care ar avea muniție de război a fost oprit când încerca să intre în România pe la vama Albiţa, scria Antena 3 CNN.

În jurul orei 1.30, un cetățean din Republica Moldova a ajuns la graniță, conducând un camion cu o remorcă de tip container, pe care se aflau „elemente metalice”, conform declarațiilor acestora la vamă.

Vameșii au oprit camionul, l-au scanat și au constatat că în camion se aflau componente care puteau fi inclusiv lansatoare de rachete, potrivit surselor citate. Camionul a fost sigilat, urmează ca la fața locului să vină echipaje de la Arme și Muniții, ca să inventarieze marfa.

Șoferul ar fi declarat că armamentul urma să ajungă în Israel. Șoferul a fost pus sub observare de forțele de ordine până când toată marfa va fi inventariată.

Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, susține că instituția pe care o conduce a sesizat procurorii despre incidentul de la Albița. Conform lui, oficialii români au fost sesizați despre presupusul pericol de un vameș moldovean. Controalele au fost efectuate pe partea română, deoarece acolo se află scanerul. În același timp, oficialul a precizat că forțele de ordine din Republica Moldova colaborează cu organele de anchetă din România, pentru a investiga cazul.

„Funcționarul serviciului vamal de pe partea moldovenească a solicitat inițierea controlului, având în vedere că scanerul se află pe partea română. Acest caz ne arată, inclusiv, cât de important este să avem echipament de scanare performant și în toate punctele de trecere a frontierei.Serviciul Vamal a sesizat Procuratura, fiind inițiată urmărirea penală și suntem cei mai interesați ca investigația acestei infracțiuni să se facă cât mai urgent. Securitatea națională, securitatea frontierelor este prioritatea noastră fundamentală și orice încălcare a acesteia va fi sancționată dur”, a transmis Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie.