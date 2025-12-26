Calea Ferată din Moldova (CFM) din 2026 va fi divizată în două entități diferite: „CFM infrastructură” și „CFM marfă”

Cei doi agenți economici vor fi înregistrați separat la Agenția Servicii Publice, iar reforma urmează să fie finalizată anul viitor.

„CFM infrastructură” va fi responsabilă de dezvoltarea și administrarea sistemului de infrastructură feroviară și va rămâne sub controlul statului, având dreptul de a primi subvenții.

Componenta de infrastructură va fi considerată monopol de stat și nu va putea fi privatizată, a declarat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea.

Pe de altă parte, „CFM marfă” va acorda servicii de transport de marfă și pasageri, urmând să se autofinanțeze din activitatea comercială, atât pe piața internă, cât și cea externă.

În prezent, CFM are datorii salariale pentru ultimele patru luni, de peste 100 de milioane de lei. Unii angajați și-au primit lefurile abia pentru luna septembrie. Din lipsă de bani, aproximativ 1000 de angajați au fost trimiși în concediu forțat până pe 12 ianuarie. Aceștia vor primi doar jumătate din salariu.

Din septembrie, întreprinderea „Calea Ferată a Moldovei”, la propunerea sindicatelor, are un administrator nou – Sergiu Cotelnic.