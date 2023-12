Călătorie culinară în Timp: Tort “Arici”

Valorile, tradițiile, obiceiurile și frumosul se transmit în timp, de la bunici până în prezent.

Tradițiile ne sunt rădăcinile, iar cei ce înțeleg acest lucru nu încetează să transmită patosul față de neam. Doamna Serafima Potoțchi de la Mașcăuți ne-a relatat secretele din spatele celor mai apreciate specialități ale dumneaei.

Ingrediente necesare:

1. jumătate de kg de biscuiți pentru copii

2. Miez de nucă (cantitatea se alege după propriile preferințe, însă cu cât mai mult adăugăm, cu atât mai gustos este)

3. Două conserve sau una de lapte condensat

4. 300 de gr de smântână

5. Puțină cacao

6. Puțin zahăr

7. Semințe de floarea soarelui din comerț

Modul de preparare: Într-un vas mai mare, biscuiții pentru copii se fărâmițează și se amestecă împreună cu miezul de nucă curățit. După ce se amestecă bine, se adaugă laptele condensat și se continuă amestecarea până se omogenizează bine substanța.

Alegem un platou mai mare, pe care punem bolul cu masa întors în sus, pentru ai conferi formă desertului. Îl lăsăm la frigider pentru câteva ore, iar între timp preparăm crema. Pentru a obține crema vom folosi 300 de grame de smântână de casă și vom adăuga zahăr după preferință, totuși nu mult pentru a nu se topi când veți decora prăjitura. În continuare, pentru gustul de ciocolată și culoare adăugați puțină cacao. Mai apoi scoatem prăjitura din frigider și scoatem bolul de pe aceasta, observând cum s-a uniformizat într-un mic tort. Penultimul pas constă în aplicarea glazurii pe Arici și la final, îl veți înfrumuseța cu ajutorul semințelor de floarea soarelui, pe care, vădit, le amplasați cu vârful în sus.

Simplu, ușor și delicios.

Gabriela Bradu, stagiara redacției „Est-Curier”

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Diversificarea conținutului ca o sursă alternativă de venituri pentru „Est-Curier”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de un grup de organizații partenere condus de Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare, în strânsă colaborare cu People in Need Slovacia și alte organizații. Acesta face parte din programul de consolidare a capacităților în cadrul proiectului „Sprijinul UE pentru instituțiile mass-media locale din Republica Moldova”. Conținutul acestui material nu reflectă neapărat viziunea UE sau a People in Need Slovacia.