Bunurile din Franța au fost oprite la Leușeni și Lipcani

La postul vamal Leușeni, funcționarii vamali au supus controlului de specialitate un mijloc de transport de model Mercedes-Benz Sprinter, ce se deplasa din Franța.

Șoferul, cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 26 de ani, a comunicat autorității vamale că transportă doar bunuri personale.

În urma controlului fizic detaliat, în compartimentul marfar au fost depistate, tăinuite printre bunurile personale, articole vestimentare și electrocasnice de mici dimensiuni.

La postul vamal Lipcani, în comun cu polițiștii de frontieră, a fost supus controlului un microbuz de model Mercedes 416 CDI, ce se deplasa din Franța, transportând bagaje și transmisiuni neînsoțite.

Șoferul, cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 45 de ani, a declarat că transportă doar bunuri personale și că toate au fost indicate în declarația vamală.

Totuși, în baza analizei de risc, a fost dispus un control fizic detaliat, în urma căruia au fost depistate 780 articole de șampon, textile, produse cosmetice și alte bunuri de larg consum, nedeclarate autorității vamale.

În ambele cazuri, bunurile au fost ridicate, iar circumstanțele sunt examinate în continuare sub aspect contravențional, conform art. 287 alin. (10) din Codul contravențional, comunică customs.gov.md.