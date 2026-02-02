Incidente

Bunuri tăinuite depistate la vamă: electrocasnice, alcool și o armă cu aer comprimat, ridicate de autorități

2 februarie 2026
Funcționarii Serviciului Vamal au descoperit mai multe bunuri tăinuite în cadrul controalelor de frontieră, în exercițiul atribuțiilor de supraveghere atât în prima, cât și în a doua linie de control, informează autoritatea vamală.

În proximitatea localității Leușeni, ofițerii echipelor mobile au oprit pentru verificări un autocar de model Vanhool condus de un bărbat de 47 de ani. În urma controlului fizic, inspectorii vamali au depistat electrocasnice și piese auto nedeclarate la trecerea frontierei vamale, ascunse printre bunurile transportate.

Un alt caz similar s-a înregistrat în zona Costești, raionul Rîșcani, unde un Mercedes Sprinter condus de un conațional de 45 de ani a fost supus unor verificări amănunțite. Controlul a scos la iveală mărfuri de origine străină, băuturi alcoolice, cafea, sisteme antiradar și jucării pentru copii, transportate fără documente vamale.

Totodată, la postul vamal Leușeni, într-un camion care transporta mărfă din România a fost depistată o armă cu aer comprimat de calibru 5,5 mm, ascunsă în cabina șoferului, un nerezident în vârstă de 50 de ani, care inițial nu a declarat bunul autorității vamale.

Toate bunurile tăinuite au fost ridicate de Serviciul Vamal și sunt pasibile confiscării, în timp ce persoanele implicate riscă sancțiuni contravenționale conform legislației în vigoare.

Foto: Serviciul Vamal RM

