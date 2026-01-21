Incidente

Bunuri nedeclarate, depistate la vama Leușeni: monitoare PC, trolii electrice și arme pneumatice, ridicate în vederea confiscării

Trei șoferi au fost documentați de funcționarii vamali după ce ar fi încercat să introducă în țară bunuri nedeclarate, în cantități comerciale, în trei cazuri separate înregistrate la postul vamal Leușeni. Mărfurile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar persoanele vizate riscă sancțiuni contravenționale.

Potrivit Serviciului Vamal, în primul caz a fost verificat un Mercedes Sprinter care se deplasa din Cehia. În urma controlului detaliat, în unitatea de transport au fost găsite monitoare PC și alte accesorii care nu au fost declarate autorității vamale. La volan se afla un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 36 de ani.

În al doilea caz, la același post vamal, inspectorii au supus controlului un Fiat Ducato care venea din România. Printre bagaje au fost depistate trolii electrice folosite la amenajarea scenelor de concert, bunuri care nu au fost declarate la trecerea frontierei. Cazul îl vizează pe un conducător auto nerezident, în vârstă de 55 de ani.

Un al treilea caz a fost înregistrat după verificarea unui Chrysler Voyager, de asemenea din România. Vameșii au depistat arme pneumatice, recipiente cu gaz și bile pentru acestea, bunuri tăinuite printre efectele personale. Șoferul este un bărbat cu dublă cetățenie (MDA/ROU), în vârstă de 57 de ani.

Conform autorităților, toate bunurile depistate au fost ridicate și urmează procedurile legale privind confiscarea, iar persoanele documentate pot fi sancționate contravențional.

 

21 ianuarie 2026
