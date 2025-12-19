Bulevardul Eminescu din or. Criuleni, inaugurat cu panglică, tort și artiști (galerie foto)

Rezultatul proiectului de revitalizare urbană, întitulat „Reconstrucția bulevardului pietonal „Mihai Eminescu” și amenajarea parcului orășenesc riveran din orașul Criuleni”, a fost prezentat locuitorilor într-un mod fastuos, la 19 decembrie 2025. La evenimentul organizat de către primăria or. Criuleni, ca o mărturie a parteneriatului prin care proiectul a avut sorț de izbândă, au participat primarul orașului Mihail Sclifos, viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Vladimir Bolea, directorul ADR Centru Ion Pînzari, președintele r. Criuleni Alexandru Carțîn, reprezentantul guvernului Simion Pădurean, managera de proiect de la ADR Centru Maria Luchian, dirigintele de șantier Ștefan Bejan, reprezentantul antreprenorului „Foremcons” Radu Smetanca și reprezentantul firmei proiectante „Geotermal”.

Primarul Mihail Sclifos a spus că ideea de reabilitare a bulevardului și parcului s-a născut în 2021 și împreună cu proiectanții au văzut potențialul locului și și-au propus să-l transforme așa, încât acesta să devină și un punct de atracție turistică. Primarul a adresat mulțumiri partenerilor pentru susținerea proiectului, a remarcat munca depuse de toți cei implicați, iar lui Vladimir Bolea i-a spus, citat: „Sunteți cel mai admirabil viceprim-ministru și toți vă stimează și vă respectă. Toată admirația orașului Criuleni o aveți! Mulțumesc și domnului și maicii domnului că a fost alături de mine și de orașul meu”, citat încheiat.

Vladimir Bolea a remarcat cât de impresionat a fost de acest parc, când a venit vara cu o inspecție a lucrărilor, a felicitat autoritățile pentru idee și pentru felul în care au realizat proiectul. „Astfel de proiecte și înseamnă colaborare între primărie, raion, minister și avem în final astfel de rezultat. Următorul proiect pe care-l vom realiza la Criuleni va fi, iarăși, unul regional, și vorbim despre stația de epurare, de care vor beneficia și satele din regiune. Următorii ani rolurile celor 52 de orașe pe care le are R. Moldova va deveni unul primordial pentru salvarea satelor din regiune, satele care trebuie interconectate pe căi auto, cu piețe agricole, cu spații culturale, parcuri, școli, licee, ca să beneficieze toată lumea” – a spus Vladimir Bolea.

Maria Luchian, managera de proiect din partea Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, la întrebarea ce a fost cel mai greu în realizarea acestui proiect, a spus că unele lucrări nu au fost planificate inițial, de aceea au fost lăsate pentru etapa a doua de contractare. Ar fi vorba de niște scări care să unească aleea principală cu parcul. Acestea urmează să fie construite împreună cu o pantă de acces pentru persoane cu dizabilități. Maria Luchian a mai remarcat că de proiecte de revitalizare urbană a parcurilor au mai beneficiat, prin intermediul ADR Centru, orașele Rezina și Călărași. În aceste zile și acolo lucrările au luat sfârșit și orășenii se bucură de parcuri renovate.

Radu Smetanca, inginer-șef al SRL „Foremscons”, executantul lucrărilor, a fost întrebat despre numărul de scaune, care pare a fi prea mare, în opinia unor criuleneni, pentru cele două alei. „Noi când lucram vara aceasta, observam că venea seara o mulțime de oameni. Cred că, cu timpul, oamenii vor ști că aici sunt scaune și vor avea unde sta, dacă ies cu copiii, să nu caute un loc liber. S-au făcut și parcări pentru automobile”, a explicat dl Smetanca. Maria Luchian a adăugat, că în parc urmează să fie instalată o scenă demontabilă pentru evenimente, iar pe rondul din centrul parcului se preconizează o mică cafenea, astfel că toate scaunele, care acum par multe, vor avea rostul lor. Maria Luchian a făcut un apel pentru criuleneni: să păstreze ce s-a realizat, pentru că este scump și s-a lucrat din greu.

Apropo, criulenenii îi pot mulțumi pentru verdeața și speciile selectate pentru plantare dendrologului care a planificat amenajarea parcului – Anatol Pânzaru, profesor la Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea „urbanism”.

Oaspeții care au venit la eveniment și cei care au fost direct implicați în lucrările propriu-zise au sădit, simbolic, doi arbori, după cum a precizat primarul, de specia Liriodendron tulipifera sau arborele-lalea.

Evenimentul a culminat cu tăierea unui tort, pe care organizatorii l-au împărțit cu orășenii prezenți. Elevii lui Ruslan Sitișco de la „Țărăncuța” au prezentat un colaj de dansuri, cu ocazia evenimentului, iar interpretul Igor Rusu i-a chemat la horă. Apropo, Igor Rusu a spus că în copilărie venea des la Criuleni, la rude, își amintește aleea veche care ducea spre Nistru, și că schimbările pe care le-a văzut azi îl vor motiva să vină mai des, la odihnă, la Criuleni.

Realizarea proiectului „Reconstrucția bulevardului pietonal „Mihai Eminescu” și amenajarea parcului orășenesc riveran din orașul Criuleni” a început în august 2024 din sursele alocate de Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Valoarea investiției este de 16 mln 559 mii lei, dintre care contribuția primăriei Criuleni, adică din impozitele criulenenilor, este de 3 mln 295 mii 983 lei.

Despre necesitatea amenajării acestui bulevard și transformarea malului râului Nistru într-o zonă de odihnă se vorbește demult. În 2008, direcția raională cultură, condusă de Elena Frumosu, a elaborat un proiect și un studiu de fezabilitate. Consiliul raional a alocat atunci 100 mii de lei în acest scop, dar bani pentru implementarea lui nu s-au găsit. S-au schimbat timpurile, au venit în Republica Moldova mai multe finanțări și au ajuns bani și pentru materializarea dorinței de renovare a parcului riveran și bulevardului Mihai Eminescu.

******

Susține-ne activitatea printr-un abonament la ziarul „Est-Curier”, indice de abonare PM67856: Abonare Est-Curier