Bugetul Franței pentru 2026, respins în prima lectură de Adunarea Națională, criză politică în intensificare

Criza politică din Franța se adâncește după ce Adunarea Națională a respins prima parte a proiectului de buget pentru 2026, o situație extrem de rară în cadrul celei de-a Cincea Republici. Potrivit comunicatului oficial publicat de Assemblée nationale, parlamentarii au votat împotriva proiectului de lege privind finanțele publice, blocând documentul încă din faza inițială a examinării.

Documentul precizează că dezbaterile din Comisia pentru Finanțe au evidențiat numeroase divergențe între majoritatea prezidențială și opoziție, în special pe subiecte precum deficitul bugetar, politica fiscală și sustenabilitatea cheltuielilor publice. Respinderea proiectului în prima lectură pune o presiune considerabilă asupra Guvernului, care ar putea fi nevoit să apeleze la măsuri excepționale pentru a asigura adoptarea bugetului.

Situația ridică semne de întrebare privind stabilitatea politică a Franței, în contextul în care tensiunile parlamentare riscă să blocheze reformele economice și planificarea financiară pentru anul 2026.

