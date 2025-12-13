Bucurie pentru colecționari

Moneda este emisă în memoria Reginei Maria a României (1875-1938) – o personalitate de excepție, cu un rol crucial în unificarea Principatelor Române și în construirea identității naționale. Activitatea sa a fost polivalentă, prin implicarea în viața politică, socială și culturală. Regina Maria s-a dedicat cu pasiune realizării idealului național al Marii Uniri, aducând Basarabia, Bucovina și Transilvania sub același stat român. A fost un sprijin important pentru cei aflați în suferință și o susținătoare a tradițiilor și valorilor culturale românești.

Moneda comemorativă este bătută în argint, are valoarea nominală de 100 lei și un tiraj de 750 unități. Autorul designului monedei comemorative „Regina Maria a României -150 de ani de la naștere” este R.A. Monetăria Statului, România.

Moneda este ambalată în capsulă de metacrilat transparent și în cutie de prezentare, fiind însoțită de un certificat de autenticitate ce poartă semnătura guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei.

„Lansarea acestei monede comemorative este un gest prin care reafirmăm continuitatea valorilor care ne țin astăzi ancorați în spațiul european: demnitatea, libertatea și puterea de a construi împreună. Regina Maria rămâne un simbol al curajului și al unei viziuni care a unit oamenii în momente decisive. Prin puterea personalității sale, ne reamintește mereu că forța unei națiuni se sprijină pe caractere puternice și pe respectul pentru propria istorie”, afirmă guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu.

Certificatul include un cod QR care permite accesul direct la informațiile despre caracteristicile monedei, disponibile pe site-ul oficial al Băncii Naționale.

Monedele comemorative se comercializează către publicul larg de Banca Națională a Moldovei atât în baza cererilor depuse online în secțiunea „Monedă” pe pagina web a instituției, cât și prin intermediul băncilor licențiate din Republica Moldova. Băncile licențiate au dreptul de a stabili independent prețul de vânzare a monedelor jubiliare și comemorative, preț ce nu va depăși cu mai mult de trei la sută nivelul stabilit de Banca Națională a Moldovei.