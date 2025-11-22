Bucurie la Hîncești

Locuitorii municipiului Hîncești au avut un motiv în plus de bucurie de Hramul localității lor.

Pe 21 noiembrie a avut loc inaugurarea grădiniței nr. 1 „Albinuța”, complet renovată și eficientizată energetic datorită sprijinului Uniunii Europene.

Evenimentul a reunit comunitatea locală, autorități și parteneri internaționali, marcând transformarea instituției într-un spațiu modern, sigur și eficient energetic.

Lucrările de renovare au vizat izolarea termică a clădirii, reabilitarea acoperișului, înlocuirea pardoselilor, modernizarea completă a sistemului de încălzire cu 67 de radiatoare noi și amenajarea teritoriului din jurul instituției. Potrivit autorităților locale, aceste intervenții contribuie direct la reducerea pierderilor de energie, la scăderea facturilor lunare și la crearea unui mediu sănătos și confortabil pentru cei aproximativ 160 de copii și 22 de angajați ai grădiniței.

„Am reușit să creăm un spațiu care oferă copiilor condiții optime pentru educație și joacă, iar personalului didactic – un mediu de muncă confortabil și motivant. Sprijinul Uniunii Europene ne-a permis să transformăm această viziune în realitate”, a menționat Alexandru Botnari, primarul municipiului Hîncești în cadrul evenimentului.

Renovarea și eficientizarea energetică a grădiniței a costat aproape 5,6 milioane de lei, dintre care circa 3,9 milioane de lei reprezintă grantul oferit de Uniunea Europeană, în cadrul proiectului „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova.

„Uniunea Europeană sprijină modernizarea instituțiilor publice din Republica Moldova pentru a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor și a consolida reziliența comunităților. Renovarea acestei grădinițe este un exemplu concret al modului în care investițiile europene aduc beneficii directe copiilor, părinților, educatorilor și întregii comunități locale”, a declarat Julda Kielyte, șefa sectorului pentru creștere competitivă și incluzivă în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

Prin implementarea acestui proiect de revitalizare urbană, s-a urmărit nu doar modernizarea infrastructurii educaționale, ci și reducerea dependenței energetice, optimizarea costurilor operaționale și scăderea emisiilor de CO₂.

„Suntem bucuroși să vedem cum acest proiect transformă nu doar o clădire, ci și întreaga comunitate. Eficiența energetică și confortul copiilor merg mână în mână atunci când vorbim despre dezvoltare durabilă. Prin proiectul EU4Moldova Rezilientă, contribuim la construirea unui viitor mai sigur și mai sustenabil pentru cetățenii Republicii Moldova”, a adăugat Tomasz Horbowski, Director de Țară, Solidarity Fund PL în Moldova.